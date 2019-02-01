В четверг в секторе высоколиквидных бумаг наметилось оживление, основанием для которого стало возвращение «спроса на риск» на мировых рынках после «мягкого» комментария ФРС США по итогам регулярного заседания – цикл повышений базовой процентной ставки ФРС, по всей вероятности, приостановлен на длительное время. Кроме того, определенный оптимизм вызывает прогресс в переговорах между США и КНР по торговым вопросам, которые, как сообщается, продолжатся в феврале.

В итоге Северсталь (CHMF) выросла на 2.3%, Сбербанк (SBER) – на 2.2%, Алроса (ALRS) – на 1.5%, МосБиржа (MOEX) – на 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧМК (CHMK) подорожали на 7.9%, ТГК-2 (TGKB) – на 5.3%, ОПИН (OPIN) – на 4.2%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх. Вместе с тем, в течение дня характер торгов может оказаться менее уверенным, чем вчера, из-за большого потока корпоративной отчетности и экономических данных (последние включают данные по рынку труда США – non-farm payrolls, 16:30 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.