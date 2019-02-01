Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3%, в районе 2515-2525 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2530, 2540 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Кроме того, в США выйдет очень большое количество важных статистических показателей. В связи с этим стоит обратить внимание на блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном (16.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.37%) и РТС (+1.29%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их повышение состоялось уже в первые минуты торгов. Стимулом для этого послужило позитивное известие о том, что процентная ставка ФРС осталась неизменной в диапазоне 2.25-2.5%. Это значит, что дифференциал процентных ставок не изменился и привлекательность рублевых активов не ухудшилась.

Кроме того, вчерашний подъем российских индексов имел под собой и технические основания. Рублевый индекс МосБиржи продолжил обновлять свои исторические максимумы. Что же касается долларового индекса РТС, то он сумел восстановиться к уровню апреля прошлого года. Таким образом, указанный индекс почти полностью отыграл свою резкую просадку, состоявшуюся по факту введения болезненного пакета санкций со стороны США, включавшего в себя адресные ограничительные меры против компаний «РусАл» и «En+ Group».

И все же не стоит забывать о том, что угроза новых внешних санкций против РФ по-прежнему не снята с повестки дня. Вчера об этом напомнил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что США и ЕС рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в связи с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, уже в феврале возможен пересмотр действующих санкций против России, связанных с присоединением Крыма.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вернулись к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.23%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.81%). Они отыграли позитивные новости от ФРС и вчерашнее существенное укрепление курса рубля.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +3.81%) сумели отскочить вверх от своего месячного минимума. Как мы видим, они торговались заметно дороже текущих уровней на ожиданиях отмены адресных американских санкций против российской алюминиевой компании со стороны США. Однако по факту указанного позитивного события в них состоялась агрессивная фиксация среднесрочной прибыли.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +2.28%), Алроса (ALRS RM, +1.49%), Yandex clA (YNDX RM, +2.55%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.52%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.97%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.96%).

Заметно слабее индекса МосБиржи вчера выглядели многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.56%), Роснефть (ROSN RM, —1.09%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.33%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.72%), Газпром нефть (SIBN RM, —1.01%), Башнефть-ап (BANEP RM, —2.55%). Слабость указанных бумаг была отчасти связана с существенным укреплением рубля. Свою негативную роль сыграла и невнятная внутридневная динамика нефтяных фьючерсов. Акции «Газпрома» не сумело поддержать известие о том, что Болгария приняла решение об участии в газотранспортном проекте «Турецкий поток». Строящийся газопровод будет продолжен от границы этой страны с Турцией до границы с Сербией.

Что же касается бумаг «Роснефти», то для них негативным среднесрочным фактором остается неожиданно образовавшаяся ситуация двоевластия в Венесуэле. Это ставит под вопрос судьбу нескольких нефтяных проектов российской компании в указанной стране. Не будем забывать о том, что «Роснефть» остается крупнейшим иностранным инвестором в Венесуэлу. Между тем, Европарламент признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ранее Банк Англии отказал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возврате хранящихся в нем золотых резервов страны на $1.2 млрд.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —0.32%), Магнит (MGNТ RM, —0.22%), НЛМК (NLMK RM, —0.73%), Аэрофлот (AFLT RM, —0.63%), ММК (MAGN RM, —1.02%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 не изменил своего значения. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.