Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. США и Китай пока не стали делиться достижениями на переговорах по торговым вопросам, но обещали решить сложные вопросы на предстоящей встрече Д. Трампа и Си Цзиньпина. Соответственно, данный фактор пока оказывает нейтральное влияние на рынки. Эйфория по поводу ФРС довольно быстро испарилась, хотя нет и поводов для распродаж.

Ждём консолидации отечественного рынка вблизи достигнутых значений около 2510-2530 пунктов по индексу МосБиржи.

Стоит также обратить внимание на заявление оппозиционного президента Венесуэлы, которое было направлено в адрес РФ и Китая. В частности, в нём говорится, что Венесуэла продолжит ответственно относиться к своим внешним обязательствам. Кроме того, в прессе раскручивается мистическая история о том, как Банк Англии не выдал Венесуэле принадлежащее ей золото, а вот ЦБ РФ и ОАЭ провели обменные операции в оперативном режиме. В глобальном плане это означает, что страны с неоднозначными отношениями с Западом могут начать размещение части своих золотых запасов в России как альтернативном центре обеспечения финансовой устойчивости.