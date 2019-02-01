UST торговались без изменений после ралли предыдущего дня, UST10Y — 2.68 (без изм.), в то время как Bunds «догоняли» UST, 10Y — 0.15% (-4 бп).

Мягкий тон комментариев ФРС способствовал укреплению на рынках облигаций EM и высокодоходных облигаций. Доходности основных суверенных выпусков упали на 7-8 бп, лидером роста стали выпуски SOAF (SOAF 28 — 5.16%, —24 бп). Доходности бумаг с высокой бета упали на 20-25 бп.

Доходности российских суверенных облигаций снизились на 5-9 бп, ОФЗ — на 12-17 бп на дальнем отрезке. Реакция в корпоративных российских облигациях 1-го эшелона была не очень заметной из-за roadshow Газпрома.

Первичные размещения: Credito Real предложил 7-летние облигации на $400 млн, книга была закрыта по 9.5% (премия ок. 1 пп), спрос в 2.5x раза превысил предложение. Газпром начал roadshow по среднесрочном долларовому выпуску LPN.