Рынок акций РФ и рубль откроют торги пятницы в плюсе в отсутствие негативных новостей. Покупки Банком России валюты в пользу Минфина РФ, по мнению экспертов, не окажут давления на рубль.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. США и Китай пока не стали делиться достижениями на переговорах по торговым вопросам, но обещали решить сложные вопросы на предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Соответственно, данный фактор пока оказывает нейтральное влияние на рынки", — комментирует Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

В отсутствие негативных новостей рынок продолжит восходящую динамику в диапазоне 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный", в свою очередь, напомнил, что Банк России в пятницу планирует возобновить отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. "Сегодня рубль будет находиться под влиянием настроений инвесторов относительно результатов переговоров между США и Китаем, а также ожиданий по возобновлению отложенных покупок валюты Банком России ", — сказал он.

По прогнозу Кочергина, пара доллар-рубль будет колебаться в диапазоне 65,15-66,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Биржи США в четверг закрылись преимущественно в плюсе на фоне "голубиных" заявлений ФРС США по монетарной политике. Январь стал для американских индексов лучшим за десятилетия.

Утром в пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс NASDAQ снижается на 0,42%, на индекс S&P 500 — на 0,06%, на индекс Dow Jones — растет на 0,05%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также показывают разнонаправленную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,21%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,29%. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,07%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%.

Нефть марки Brent дорожает на 0,13% — до 60,92 доллара за баррель. Курс евро снижается на 0,07% — до 1,1439 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл последние торги января в плюсе. При этом индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, а индекс РТС закрепился выше психологической отметки 1200 пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,37% — до 2521,1 пункта, индекс РТС — на 1,29%, до 1214,45 пункта. Индекс Мобсиржи в ходе торгов подскакивал до 2536,28 пункта – нового исторического рекорда.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 11 копеек – до 65,4 рубля, евро — на 40 копеек, до 74,74 рубля.