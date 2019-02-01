Роснефть должна открыть новый сезон финансовой отчетности в российском нефтегазовом секторе, опубликовав результаты за 4К18 по МСФО во вторник на следующей неделе. На этот же день в 16:00 по московскому времени запланирована телеконференция.

В 4К18 макроэкономическая конъюнктура оказалась гораздо менее благоприятной — Brent упала на 10% до $67.7/барр. Ослабление рубля до 69.5 руб./$ по состоянию на конец года не помогло сгладить это падение, и цена Urals в рублёвой выражении снизилась до 4.4 тыс руб. /барр. (-9% кв/кв). Ситуацию еще больше усугубили «ножницы Кудрина» и отрицательный лаг экспортной пошлины (минус $21/т, тогда как в предыдущем квартале лага не было).

Так, несмотря на то, что объемы производства Роснефти остались неизменными кв/кв, и в сегменте добычи, и в сегменте переработки, компания продемонстрирует снижение выручки — мы ожидаем, что показатель составит 2 081 млрд руб. (-9% кв/кв, +22% г/г). Скорректированная EBITDA (рассчитанная по методологии Роснефти, которая учитывает влияние предоплат) снизится на 22% кв/кв до 479 млрд руб. (+22% г/г).

Чистая прибыль должна составить 104 млрд руб. (-27% кв/кв, +14% г/г), что отражает снижение EBITDA, хотя частично компенсируется отсутствием обесценения в сегменте переработки, которое оказало значительное давление на финансовые показатели Роснефти в 3К18.

Ниже мы приводим самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание в результатах Роснефти. 1). FCF, который, по нашим прогнозам, будет сильным на фоне продолжающегося высвобождения оборотного капитала; 2). Соотношение чистый долг/EBITDA, наряду с абсолютным показателем чистого долга — компания находится в активной фазе сокращения долговой нагрузки, поэтому дальнейшее сокращение долга должно быть воспринято позитивно.

На телеконференции мы хотели бы услышать: 1). планы добычи и капзатрат в 2019 с учетом ограничений ОПЕК+; 2). комментарии по ситуации в Венесуэле и видение менеджментом соответствующих рисков; 3). новую информацию / дальнейшие планы по программе выкупа акций.