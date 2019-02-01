Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) запустила бета-версию системы рекомендации контента «Пульс». Система формирует для пользователя персональную ленту контента на основе алгоритма, анализирующего поведение пользователя в интернете. В настоящее время система использует 1,5 тыс. источников контента и в будущем станет выдавать также и пользовательский контент. Сервис работает на портале Mail.Ru и сайте pulse.mail.ru, но компания заявляет, что вскоре он должен появиться и на других ее проектах, скорее всего, имея в виду социальные сети VK, Одноклассники.

В 2017 г. свой сервис рекомендации контента «Яндекс.Дзен» запустил Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается). Месячная аудитория этого сервиса составляет 37 млн пользователей, а контент предоставляется как известными СМИ, так и 18 тыс. независимых авторов. Для Mail.Ru относительным преимуществом может стать доступ к обладанию значительным массивом информации о поведении пользователей ее социальных сетей (ежемесячная аудитория социальных сетей VK и одноклассники в 2017 г. составила 97 и 71 млн пользователей соответственно), а также возможность продвижения сервиса в этой аудитории.

В случае успеха проект может создать новые возможности для монетизации. Запуск сервиса рекомендации контента может дать новые возможности по привлечению трафика и монетизации доступа к аудитории существующих сервисов Mail.Ru, но конечный успех проекта будет зависеть от его популярности у пользователей. Компания показывает быстрый рост выручки, но активные инвестиции в новые направления бизнеса негативно влияют на рентабельность, что может разочаровывать рынок, создавая риск для котировок акций, предполагающих достаточно высокие темпы роста прибыли. Мы подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции Mail.Ru.