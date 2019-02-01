Цены энергоносителей в четверг слегка снизились. По нефти потери составляли около одного процента. Небольшое снижение цены в последний день месяца не испортило общего впечатления о январе. По итогам первого месяца цена нефти WTI выросла более чем на 18%. Это самый значительный прирост для января за всю историю наблюдений. По нефти Брент результаты роста немного скромнее.

Две главные причины роста цены нефти хорошо известны. Во-первых, это кардинальный пересмотр подхода ФРС к монетарной политике. За прошедшие полтора месяца с декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США регулятору удалось кардинально изменить ожидания рынков, как по предстоящей динамике ключевой ставки, так и проводимому сокращению баланса. Если к концу прошлого года рынок ожидал нескольких повышений ставки в 2019 году, то после заседания 30 января рынок расценивает вероятность снижения ставки в текущем году даже выше, чем ее повышения. Кроме того от ФРС прозвучали намеки на возможное сворачивание процесса сокращения баланса. В ту же сторону насыщения рынков ликвидностью действовали стимулирующие меры со стороны Народного Банка Китая. Так что покупать активы было на что.

Во-вторых, за повышение цен нефти активно работало сокращение добычи со стороны стран ОПЕК+. По данным консалтинговой компании JBC Energy, консультирующей ОПЕК, добыча Картеля в январе упала до 30,85 Мб/д. Снижение в основном было обусловлено сокращением поставок со стороны Саудовской Аравии (- 0,440 Мб/д). Особым фактором остается динамика добычи нефти в Венесуэле. Снижающаяся добыча в стране будет и далее вносить существенную неопределенность в прогноз суммарных показателей картеля. Данные по объемам добычи от стран ОПЕК будут опубликованы в ежемесячнике картеля 12 февраля. Что касается, стран соглашения за пределами ОПЕК, то здесь основное внимание будет обращено на Россию. По оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, российская добыча в первом месяце года сократилась на 50 тыс. по сравнению с уровнями октября, когда страна добывала 11,418 Мб/д. Далее в первом квартале добыча России будет поэтапно сокращаться до целевого уровня снижения на 0,228 Мб/д.

Третьим по важности фактором влияния на цены остается динамика добычи нефти в США. Оно и неудивительно — за последние 2,5 года добыча в США выросла на 3,5 Мб/д. Правда, в последние две недели добыча не менялась, зависнув на рекордных уровнях в 11,9 Мб/д. Понятно, что от изменения этого показателя тоже будет непосредственно влиять на дальнейшее поведение цен нефти.

Фактор возможного изменения прогнозов по мировому росту спроса на нефть пока несколько снизил свою актуальность, поскольку немного ушел в закрытые кабинеты экспертов переговорный процесс по торговле США и Китая. По мере роста оптимизма в благоприятном завершении переговоров будут уменьшаться риски усугубления протекционизма и сокращения мирового товарооборота и конечного спроса.

Таковы основные реперные точки, с которыми рынок нефти закончил первый месяц наступившего года.