Прекращение ничем не обусловленного роста химии в четверг уменьшило Dow Jones на 0,1% — до 24999,67. IT не смог вырасти вслед за позитивом по абонентам Facebook и Charter так же, как промтовары повысились на трансформации GE, поскольку разочаровал отчёт Microsoft и прогноз Amazon. Рост секторов кроме IT, финансов, сырья и материалов повысил S&P 500 на +0,9% — до 2704,1. Котировки золота и Брент к утру росли соответственно до $1318 и $61,8 на конфликте Венесуэлы с внешним и внутренним миром. Пара евро/доллар припала с 1,15 к 1,144 на затягивании переговоров Д.Трампа по Китаю и стене. Зато доходность трежерис упала к 2,63% от новой фразы ФРС по ставке, потянув за собой бумаги банков.

Цена Брент росла после истории с самолётами в Каракас и обратно. Некоторыми это было воспринято как напряжённость надолго. Но мы-то знаем, что Венесуэла крупнейший поставщик не только тушёнки, но и золота. Уже после опровержения из ЦБ РФ наличия резервов Венесуэлы в России Reuters и Bloomberg констатировали то, о чём всегда знали. Каракасу нужно много валюты, как обычно бывает при гиперинфляции, и возможно, что в обмен на поставки в третью страну золота, которого он обещал добывать как можно больше ещё в ноябре. В 2018 году Турция купила этого металла у Венесуэлы на $1 млрд, теперь на очереди может быть, скажем, ОАЭ. Банк Англии, по сообщениям медиа, отказался вернуть Каракасу свою часть золотых резервов на хранении. Можно предположить, что история с Венесуэлой сегодня – это больше о золоте, чем о нефти. Но на ней выросли оба актива, и пара доллар/рубль скатилась к 65, особенно после ФРС. Пока у врагов впечатление, что до 2025 года Каракасу, если он не научится прокачивать рекордные запасы нефти, будет не помочь.

Сегодня данные по занятости (прогноз +170 тысяч), производственный ИМС (прогноз 54,8 против 53,8), мичиганский индекс доверия потребителей (91,0 против 98,3). На следующей неделе аукционы минфина США на $84 млрд долга. 5 февраля обращение американского президента о миграции, через 2,5 недели возможен новый шатдаун из-за стены. Поднять спрос на бонды США повышением ставки получилось. Будет ли Америка отстаивать рейтинги по страновым и корпоративным долгам?

Если к мягкой бюджетной политике добавится мягкая ДКП, это сделает кривую круче. Когда поворот пойдёт без снижения YTM ближайших бондов, ФРС сама может сготовит кризис для компаний, имеющих длинные займы. Зато промежуточные дюрации выигрышного госзайма не дальше 10-леток трежерис должны пользоваться спросом, и временно не будет обратной кривой. Пока на это указывает фраза из заявления Федрезерва: «…комитет будет терпелив при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам, который может быть приемлем для поддержки этих целей», имея в виду целевой уровень инфляции около 2% и максимальную занятость. Но в восприятии инвесторов пока многое не так плохо, ставки не повысят, Китай покупают сою и энергоресурсы США, доказательств охлаждения экономики минимум, и рост продолжится.