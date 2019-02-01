Денежный рынок: все ставки снизились за исключением однодневных. Вчера мягкая риторика ФРС обусловила рост аппетита к риску на российском рынке. Большинство ставок по итогам дня снизились, и только короткие ставки NDF не отреагировали на улучшение настроений рынка. Ближний отрезок кривой процентных свопов сместился вниз на 7–9 бп, дальний – на 11 бп. 3-месячная MosPrime не изменилась, оставшись на уровне 8,57%, однако длинные ставки FRA опустились на 9 бп. В частности, 9x12 FRA составила 9,03%. Между тем длинные ставки NDF снизились на 11–17 бп, в связи с чем наклон кривой немного снизился. В то же время наклон кривой кросс-валютных свопов, напротив, немного вырос: ближний конец сместился вниз на 11–14 бп, дальний – на 7–9 бп.

В то же время ставки овернайт вчера росли. В среду в результате расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России из системы было абсорбировано 307 млрд руб. ликвидности, в связи с чем на этой неделе банки вновь воспользовались инструментами постоянного действия, увеличив свои обязательства перед регулятором до 368 млрд руб. (+80 млрд руб.). Вчера мог произойти дополнительный отток ликвидности из банковской системы, в результате чего средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 7,78% (+17 бп), а вечером ставка поднялась до уровня оффера Банка России (объем привлечения в рамках данного инструмента составил 3 млрд руб.). Ставка RUONIA в среду составила 7,72% (-6 бп), а вчера, как мы полагаем, осталась на уровне ключевой ставки ЦБ. Отметим, однако, что спрос на операции репо с Федеральным казначейством остается по-прежнему небольшим, а следовательно, повышенный уровень ставок овернайт может быть связан с несколько неравномерным распределением ликвидности по системе. В настоящий момент средний накопленный остаток средств на корсчетах банков составляет около 2,5 трлн руб., что, на наш взгляд, довольно много, учитывая, что период усреднения завершается во вторник.