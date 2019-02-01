Российские финансовые активы завершили январь в крайне позитивном настроении благодаря исключительной мягкости ФРС США. Рубль укрепился еще вечером в среду, сразу после заседания американского регулятора, так что в четверг столь сильных движений на рынке не наблюдалось. Пара USD/RUB завершила сессию без изменений у отметки 65.38, в течение дня на короткое время опускаясь к 65.17 – самого низкого уровня с октября 2018 года. Российские государственные облигации, напротив, лишь в четверг начали отыгрывать новости из США – доходности ОФЗ обвалились на 10-17 бп вдоль большей части кривой.

Похоже, что российские активы вновь нашли ту «идеальную точку» («sweet spot»), где оптимальный результат – в данном случае, рост стоимости активов – достигается путем прикладывания минимальных усилий.

Разворот политики ФРС – глобальный фактор, важность которого трудно недооценить. Ситуация, когда американские процентные кривые начинают больше верить в снижение ставки Fed Funds в конце 2019 года, нежели в повышение ставки, можно воспринимать как автоматический сигнал к покупке активов из развивающихся стран. На это наслаивается консолидация цен на нефть выше отметки $60/барр. по Brent (пусть и шаткая), сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем (пусть пока без деталей), нейтральная интерпретация рынком текущего статуса переговоров по Brexit и сравнительно мягкий разгон инфляции в РФ, если смотреть на недельные релизы.

Безусловно, факторы риска не уходят в сторону. Однако, на горизонте ближайших дней, пожалуй, лишь неожиданные релизы по санкциям могли бы перевесить эффект от сигнала, который послала ФРС США.

Для инвесторов, которые ищут способ дополнительно занять длинные позиции в российских активах, мы видим наиболее привлекательной идею получения рублевых кросс-валютных ставок – в том числе, с учетом падающей в глазах участника рынка вероятности ужесточения политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Дополнительную поддержку позиция получит от ожидаемого ухудшения обстановки с валютной ликвидностью после исчерпания эффекта сезонно сильного текущего счета в 1к’19, в силу погашений внешнего долга и валютных интервенций.

Для сравнения, остальные российские активы имеют «встроенные опционы», сдерживающие их от резкого укрепления. Для курса рубля этим фактором являются валютные покупки ЦБ, для ОФЗ – первичное предложение со стороны Минфина, объемы которого закономерно вырастают в периоды ралли.