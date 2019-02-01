Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии накануне начала периода тишины. В этот раз представители регулятора довольно мало высказывались относительно возможного решения по ключевой ставке. Вчера же, накануне начала периода тишины, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений. Однако и она воздержалась от четких сигналов, ограничившись лишь фразой, что регулятор рассмотрит все факторы. Тем не менее мы полагаем, что ни при каких условиях Банк России не снизит ставку на одном из ближайших заседаний. На возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики можно рассчитывать лишь ближе к концу года, поэтому фактически сейчас у ЦБ лишь два варианта решения: сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% или повысить ее на 25 б.п. Но и повышение в настоящее время не кажется реалистичным сценарием, поскольку ускорение инфляции в начале года оказалось менее выраженным, чем прогнозировалось. Следовательно, мы считаем, что наиболее реальным сейчас выглядит сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%. Вопрос о дальнейшем повышении ставки может быть поднят на заседании в марте, если инфляция продолжит ускоряться и превысит 5,5%.

Сегодня ЦБ начнет отложенные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Отложенные интервенции, согласно плану, будут продолжаться 36 месяцев, их дневной объем сравнительно невелик (2,8 млрд руб.) и не должен оказать существенного влияния на динамику валютного курса. ЦБ сохраняет за собой право приостанавливать покупки, если возникают риски для финансовой стабильности, в то время как изменять дневной объем Центробанк не намерен. Иными словами, у регулятора есть бинарный выбор: приобретение валюты в полном объеме или приостановка. Прогнозируемость действий ЦБ должна снизить влияние интервенций на курс рубля.