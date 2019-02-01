Российская валюта в ходе утренних торгов в пятницу демонстрируют небольшую коррекцию вниз, следуя динамике валют развивающихся стран на фоне переосмысления итогов заседания ФРС и неопределенности в отношении американо-китайских переговоров.

Пара USDRUB торгуется в районе отметки 65.7, EURRUB в моменте 75.2.

Участники рынка переосмысливают заявления американского регулятора о более терпеливой монетарной политике и возможном пересмотре программы сокращения балансового листа ввиду неопределенности формулировок регулятора и отсутствии конкретной информации по данным вопросам.

Аппетит к рисковым активам также снижается в результате вышедших данных по китайскому PMI в производственном секторе (от Caixin/Markit). Данный показатель в январе сократился с 49.7 до 48.3п., что подтверждает опасения участников рынка относительно перспектив роста китайской экономики. Перечисленные выше факторы негативно влияют на финансовые рынки развивающихся стран и на российскую валюту в том числе.

Кроме того, оптимизм на рынках ограничивает отсутствие конкретики по ключевым вопросам по результатам двухдневных торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились вчера вечером. Наконец, давление на рубль оказывают и снижение цен нефтяных контрактов, отмеченное накануне.

Таким образом, несмотря на значительное укрепление российской валюты в последние два дня, рубль может потерять часть позиций по итогам пятничных торгов. Ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.2-66.2. Отдельно стоит отметить, что с сегодняшнего дня Банк России увеличивает покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Речь идет об отложенных покупках, которые будут проводиться равномерно в течение 36 месяцев и увеличат объем ежедневных покупок на 2.8 млрд. руб. В то же время мы отмечали ранее, что не ожидаем заметного влияния данного фактора на динамику российской валюты.