5 февраля Роснефть представит финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Роснефти снизится на 10% к/к до 2 060 млрд руб., EBITDA (c эффектом от зачета предоплат) упадет на 18% к/к до 527 млрд руб., чистая прибыль увеличится на 11% до 158 млрд руб.

Согласно нашим прогнозам, выручка и EBITDA будут ниже показателей предыдущего квартала в результате снижения средней цены на нефть на 10% к/к до 67 долл. за баррель. Дополнительное давление на операционный доход оказал рост экспортной пошлины на нефть на 5% к/к, что на фоне падения нефтяных котировок создало эффект «ножниц Кудрина».

Мы ожидаем роста чистой прибыли Роснефти из-за эффекта низкой базы: в прошлом квартале компания отразила списания в размере 136 млрд руб.

Мы считаем, что динамика финансовых показателей Роснефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.