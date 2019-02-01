5 февраля компания представит финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г.

Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 3% к/к до 2 117 млн долл., EBITDA также увеличится на 3% к/к до 795 млн долл., чистая прибыль составит 451 млн долл – на уровне предыдущего квартала.

Несмотря на коррекционное падение цен на сталь в IV квартале 2018 г. примерно на 8% к/к, мы ожидаем, что финансовые показатели Северстали смогли устоять против неблагоприятной конъюнктуры благодаря дивизиону Северсталь Ресурс. В отчетном периоде компания увеличила реализацию окатышей на 15% к/к на фоне резкого роста цен на железорудное сырье как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Также стоит отметить рост продаж металлопродукции на 2% к/к, что было нивелировано снижением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на 4 п.п. — до 44%.

Мы считаем, что динамика финансовых результатов будет лучше среднего по сектору из-за высокого влияния железорудных активов на консолидированные показатели, и поэтому ожидаем, что рынок позитивно воспримет отчетность.