Выручка Amazon в четвертом квартале увеличилась в соответствии с консенсусом на 19,7%, до $72,4 млрд, хотя это минимальный темп роста с 2015 года. Чистая прибыль компании повысилась на 58%, до $3 млрд. EPS поднялась на 61%, достигнув $6,04, притом, что общерыночные ожидания предполагали прибыль на акцию в размере $5,55. Amazon превосходит ожидания по прибыли последние шесть кварталов. Отдельного внимания заслуживает рост маржи чистой прибыли за год с 1,3% до 4,3%. Однако повышение компанией зарплат создает риски для дальнейшего увеличения прибыльности.

Полагаю, сегменты облачных технологий и электронной коммерции сохраняют потенциал роста, так как безработица остается на низком уровне, а доверие потребителей достаточно высоко, что поддерживает деловую и покупательскую активность. Рекламный бизнес компании за отчетный период почти удвоился, достигнув $3,39 млрд. Вероятно, данный сегмент также способен реализовать мощный потенциал в течение года, поскольку компания использует все большее количество инструментов для эффективного охвата потребителей и повышения их лояльности.

Amazon — это один из лидеров на рынке электронной коммерции в Индии наряду с местной Flipkart, которая контролируется Walmart. Однако с февраля в Индии вступают в силу новые правила интернет-торговли. В результате правительственные ограничения для иностранных компаний будут ужесточены, а это создает риск снижения доходов для Amazon. В настоящее время рынок электронной коммерции в Индии оценивается в $33 млрд. Полагаю, что к 2022 году эта оценка достигнет $70 млрд. Несмотря на неопределенность по поводу дальнейшего продвижения Amazon в Индии, рост международных продаж компании в четвертом квартале ускорился с 13,4% в предыдущем до 15,5%.

В текущем квартале я прогнозирую увеличение выручки Amazon в пределах 18–20%. У акций компании есть потенциал роста до $2100, который реализуется при условии стабильного повышения выручки и прибыльности набранными темпами.