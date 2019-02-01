Февраль российский фондовый рынок начал с консолидации у уровней закрытия предыдущей сессии. Попытки продолжить рост не увенчались успехом, чему способствовало некоторое снижение цен на нефть. Однако и поводов для падения не было – если в Европе основные индексы к вечеру демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,1% соответственно, что сдержало продажи в наших бумагах. В результате к 18.00 мск. индекс МосБиржи практически не изменился относительно уровней закрытия четверга, удержав позиции чуть выше 2520 пунктов. Лидерами торгов выступили «префы» Башнефти и акции НЛМК, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались ФосАгро и Аэрофлот, потерявшие 2,1% и 1,9%. Отметим, что после выхода в четверг на новые максимумы за счет реакции на результаты заседания ФРС, продолжить восходящую динамику не получилось. Отсутствие новых поводов для покупок способствовало «вялой» фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом техническая картина продолжает оставаться позитивной. Рынок движется над восходящим трендом и при этом смог закрепиться выше уровня поддержки, расположенной на уровне 2500 пунктов. При этом на следующей неделе «медведи» могут попробовать протестировать этот уровень сверху.

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к вечеру доллар подтянулся на 0,4%, торгуясь в районе 65,6 рубля, евро вырос на 0,6%, до 75,3 рубля. Отступление цен на нефть позволило американской валюте отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие две сессии. Дополнительным фактором выступает окончание поддержки со стороны налогового периода, что снижает объемы предложения валюты со стороны экспортеров. Несмотря на это, мы ожидаем сохранения негативной динамики в паре USD/RUB и дальнейшего ее отступления в сторону технической поддержки, расположенной на уровне 65 рублей.