Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе демонстрировал разнонаправленные колебания. В начале недели преобладали рублевые "медведи", продавливавшие российскую валюту. Однако в середине недели рубль нашел поддержку и в итоге вышел в плюс.

Неуверенная динамика стоимости нефти, испытывавшей в начале недели на прочность психологически значимый уровень 60 долларов за баррель, к закрытию недели была сломлена. Нефть пошла на уровень 62 доллара. Дополнительную поддержку рубль получил от общего роста аппетита к риску на фоне мягких решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

В результате доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 51 копейку в район 65,49 рубля, а евро — на 20 копеек до рубля 75,12 рубля.

РУБЛЬ В МИРОВОМ ТРЕНДЕ

Рубль начал неделю снижением против основных резервных валют. Снятие американских санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, стало краткосрочным позитивным фактором курсовой динамики. Сползание рынка нефти ниже 60 долларов за баррель придавило рубль.

Этом способствовали данные Baker Hughes об ускорении буровой активности в США на предыдущей неделе. Инвесторы также были обеспокоены данными из Китая о замедлении темпов роста прибыли промышленных предприятий в декабре прошлого года.

Завершение пика налогового периода января в РФ и ожидание увеличения закупок валюты Центробанком в рамках бюджетного правила за счет отложенных объемов также давили на рубль в начале недели.

Однако рубль довольно быстро оправился и возобновил попытки роста к доллару и евро на фоне возврата нефтяных котировок выше ключевого уровня 60 долларов за баррель.

Поддержка "черному золоту" пришла от новостей, связанных с ситуацией вокруг Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. В общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов в год составят потери Венесуэлы от сокращения поставок нефти из этой латиноамериканской страны. Венесуэла, в свою очередь, запретила танкерам с венесуэльской нефтью покидать порты страны без предварительной оплаты.

Кроме нефти, рубль получил поддержку из США в виде мягких решений и комментариев ФРС США по ДКП, поддержавших все валюты развивающихся экономик. Регулятор сохранил базовую учетную ставку на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых. При этом Федрезерв, учитывая конъюнктуру финансовых рынков и сдержанное инфляционное давление, пообещал быть "терпеливым" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Рынки расценили это как сигнал о паузе в ужесточении ДКП в США.

Был и внутренний позитив. Так, Минфин РФ в среду в полном объеме разместил на аукционе ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 45 миллиардов. На втором аукционе ведомство в этот же день в полном объеме разместило ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 41,585 миллиарда рублей. Таким образом, вернувшийся спрос на рублевые активы поддержал курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели Центробанк РФ начал отложенные покупки валюты для Минфина объемом в 2,8 миллиарда рублей ежедневно в рамках исполнения бюджетного правила. Они продлятся 36 месяцев и должны выбрать около 2 триллионов рублей, "замороженных" с сентября 2018 года из-за финансовой волатильности.

Впрочем, глава регулятора опять поспешила успокоить рынок, заявив, что не видит никаких рисков для рубля от возобновления отложенных покупок валюты для Минфина. При этом она заявила, что регулятор не собирается менять запланированные объемы в зависимости от уровня курса. Важна скорость изменения этого самого курса — то есть финансовая волатильность.

Таким образом, ничего нового… Однако еще раз констатировано, что Центробанк не интересуется курсом. Он следит только за инфляцией и финансовой стабильностью. Поэтому комфортную для рубля текущую глобальную конъюнктуру регулятор будет использовать для пополнения резервов. Это затруднит укрепление российской валюты и сползание доллара ниже уровня 65 рублей.