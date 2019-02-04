Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.2%, в районе 2525-2530 п. В качестве значимых поддержек вновь выступят уровни 2510, 2500 п. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое пятничное боковое движение. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация ноябрьской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (18.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.02%) и РТС (-0.27%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций уже с момента открытия перешел в состояние безыдейной консолидации. Этому способствовал на редкость спокойный внешний фон. Значимые внешние индикаторы не сформировали явных сигналов в пользу открытия новых позиций. Поэтому инвесторы и спекулянты взяли короткую паузу.

С технической точки зрения в индексах МосБиржи и РТС сформировалась позитивная техническая картина. Рублевый индикатор российского рынка сумел удержаться вблизи своего исторического максимума, что стоит трактовать как благоприятный сигнал. Что же касается долларового индекса РТС, то он пробил прочное десятимесячное сопротивление, располагавшееся в районе 1200 п. Однако не стоит забывать о том, что с декабря прошлого года локальный рынок акций достаточно сильно вырос. Более того, существенный полуторамесячный прирост обошелся без сколько-нибудь заметных коррекционных откатов.

Подобная ситуация создает риск начала масштабной фиксации прибыли и развития волны агрессивных распродаж в российских акциях. Как обычно, поводом для этого может послужить резкое ухудшение состояния внешнего фона. Другим триггером для стремительного ухудшения рыночных настроений вполне может стать ужесточение внешних санкций против РФ. Напомним, что объявленное ранее принятие нового пакета жестких ограничительных мер против России со стороны США уже дважды откладывалось по сугубо техническим причинам, связанным с бурными внутриполитическими процессами в Соединенных Штатах.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Торговый день оказался крайне небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных бумагах носили по большей части технический характер.

Одной из немногих заметных рыночных тенденций минувшей пятницы стали активные покупки в бумагах сталелитейных компаний: Северсталь (CHMF RM, +1.63%), НЛМК (NLMK RM, +3.41%), ММК (MAGN RM, +0.99%). Инвесторы и спекулянты традиционно вспоминают про акции металлургических предприятий в моменты временного затишья на нефтяном рынке. Дополнительным стимулом для состоявшейся активизации интереса к этим бумагам выступают ожидания публикации годовой финансовой отчетности эмитентов, которая состоится уже на текущей неделе.

Несмотря на существенный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина во всех указанных акциях не выглядит одинаковой. Акции Северсталь уже рискуют приостановить свой масштабный недельный прирост, встретив сопротивление в хорошо проторгованной области 1025-1050 руб. Бумаги НЛМК продолжают попытку коррекционного разворота вверх от своего недавнего многомесячного минимума. Сигнал для уверенной игры на повышение может сформироваться в них лишь в случае пробоя близкого значимого ценового уровня 160 руб. Что же касается акций ММК, то они пока находятся в состоянии безыдейной консолидации. Явные сигналы для открытия новых позиций в них еще не сформировались.

Стоит также отметить относительно скромное повышение стоимости акций Алроса (ALRS RM, +0.95%). В пятницу они вновь приблизились к важному ценовому уровню 100 руб. Указанные акции неуверенно балансируют на грани этой отметки уже около 7 месяцев. При торговле ими уже давно впору руководствоваться принципом: «дешевле 100 руб. – покупай, дороже 100 руб. – сокращай позицию».

В бумагах RUSAL plc (RUAL RM, —1.69%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +1.69%) сохраняется повышенный уровень волатильности. Они пытаются нащупать новые уровни поддержки и сопротивления после недавних сильных движений, связанных с отменой адресных ограничительных мер против компаний-эмитентов со стороны США.

Явным аутсайдером торгового дня выступили акции «Аэрофлота» (AFLT RM, —2.50%). Эти бумаги продолжают выглядеть слабее рынка в среднесрочном периоде. Существенным среднесрочным риском для них остается озвученная ранее возможность введения адресных санкций против «Аэрофлота» со стороны США. Сегодня, 4 февраля ожидается публикация годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» по РСБУ.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.4%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. И все же, пятничное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи.