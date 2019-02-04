Мы ожидаем, что выручка составит $2 098 млн (+2% кв/кв, —4% г/г), EBITDA — $772 млн (+1% кв/кв, +2% г/г), чистая прибыль — $461 млн (+1% кв/кв, —18% кв/кв) — рост продаж стали и окатышей, а также ослабление рубля должны компенсировать снижение цен реализации и ухудшение ассортимента. Свободный денежный поток, как ожидается, упадет до $238 млн (-50% кв/кв) из-за сезонного увеличения оборотного капитала и роста капзатрат, которые обычно смещены к концу года. Если Северсталь не примет решение скорректировать коэффициент дивидендных выплат до выше 100% FCF, мы ожидаем, что финальные дивиденды составят $0.28 на GDR, что соответствует доходности 1.9%.

Северсталь опубликует свои финансовые результаты за 4К18 5 февраля 2019 в 7.00 (Лондон), 10.00 (Москва). Информация о телеконференции: 5 февраля 2019 в 13.00 (Лондон) / 16.00 (Москва). ID конференции: 7503142, международный доступ: +44 (0) 330 336 9411, Россия: +7 495 646 9190 (локальный доступ), 8 10 8002 8675011 (бесплатный).