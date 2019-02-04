Индекс-провайдер MSCI объявил о том, что отмена санкций США в отношении Группы En+ и Русала снимает запрет на включение акций этих компаний в биржевые индексы при условии соблюдения ряда необходимых критериев.

Ограничение на включение Группы En+ и Русала в индексы было введено MSCI после того как в апреле 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США включило эти компании в санкционный список (SDN). Несмотря на снятие запрета, попасть в индекс MSCI Russia в 2019 г. им будет сложно, по крайней мере в отсутствие крупных размещений акций на рынке (оценку ликвидности в таком случае MSCI может начинать не за 4 квартала до пересмотра, как обычно, а с момента размещения, как было в случае Алросы и Полюса). Для каждой компании MSCI будет оценивать уровень ликвидности акций, торгуемых на Московской бирже, отдельно за каждый из четырех кварталов, предшествующих пересмотру индекса. Таким образом, если говорить о текущем годе, то, независимо о того, проводится ли пересмотр в мае или ноябре 2019 г., оценка ликвидности будет учитывать данные за 4к18. Поскольку в последнем квартале 2018 г. ликвидность En+ и Русала была недостаточной, самое раннее, когда они могут претендовать на включение в индекс MSCI, – это май 2020 г., и то при условии, что по состоянию на апрель 2020 г. они будут соответствовать критериям рыночной капитализации, скорректированной на фактор FIF (на данный момент ни одна из двух компаний этому критерию не соответствует).

Учитывая консервативную позицию MSCI в отношении российского рынка акций (так, индекс-провайдер отказался включать в индекс привилегированные акции Сбербанка или бумаги, торгуемые за рубежом, а также переключаться из депозитарных расписок в локальные акции), мы не ожидаем, что в отношении En+ и Русала MSCI пойдет на смягчение критериев ликвидности, не предусмотренное действующей методологией.