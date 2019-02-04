Главное событие предстоящей недели – заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, на котором будет определен уровень ключевой ставки на ближайший период. Мы полагаем, что ставка останется без изменений – 7,75%.

Пока рано делать окончательные выводы относительно того, как повышение НДС повлияло на динамику инфляции, и насколько сильными и устойчивыми будут вторичные эффекты данного шага. Поэтому мы полагаем, что и в комментариях регулятора мы едва ли услышим какие-либо конкретные указания на дальнейшее направление его политики и, в частности, на то, какое решение может быть принято на следующем заседании (22 марта).

Что же касается ближайшей пятницы, то наблюдаемое в последнее время снижение премии за российский риск, замедление недельной инфляции до 0,1%, скромный рост инфляционных ожиданий (всего на 0,2 пп – с 10,2% до 10,4%) и то факт, что на прошлой неделе ЦБ не делал никаких заявлений, способных как-то повлиять на текущий консенсус-прогноз (подавляющее большинство аналитиков ожидают сохранения ставки на текущем уровне) – что само по себе является достаточно прозрачным сигналом – все это, на наш взгляд, позволяет с высокой степенью уверенности говорить о том, что на этот раз ставка будет оставлена без изменений.

Что касается дальнейшей перспективы, мы ожидаем, что до конца 1п19 ключевая ставка останется на текущем уровне, а во 2п19 будет снижена на 25 бп с учетом ожидаемого возвращения годовой инфляции ближе к 4%.

В понедельник Росстат представит оценку роста ВВП за 2018 г. С учетом недавнего пересмотра уровня активности в строительстве мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2018 г. незначительно превысит 2% (близко к оценке темпов структурного роста, которую мы приводили в материале за 2016 г.).

В среду ожидается публикация данных об инфляции за неделю и месяц. По нашим расчетам, в январе месячная инфляция составила около 1,0%, а годовая – на уровне 5,0%, но при этом мы не исключаем, что фактический результат окажется выше на 0,2 пп с учетом ограниченной выборки, на основе которой оценивается недельная инфляция. Мы ожидаем, что после ускорения в 1к19 к декабрю годовая инфляция вернется к 5%.

Также на этой неделе Росстат опубликует индикаторы уровня уверенности в секторе добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и электроэнергетике. Индекс деловой активности PMI, опубликованный на прошлой неделе, оказался близким к рассчитанному нами значению в 51.

Банк России на этой неделе опубликует данные об объеме ипотечного кредитования и средних ставках по банковским депозитам и кредитам по состоянию на конец декабря, а также оценку объема корпоративных еврооблигаций, выпущенных через специально созданные структуры.