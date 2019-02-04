Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы. Текущие котировки Brent — $62.8/bbl, WTI — $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и предварительные данные о снижении уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Согласно отчету сервисной компании Baker Hughes число нефтяных буровых установок в США по итогам недели снизилось на 15 ед., до 847 ед. (минимум с мая 2018г.). На фоне поступивших данных участники рынка несколько снизили уровень опасений относительно буровой активности в США.

Одновременно с этим рынки позитивно реагировали на сообщение о том, что по итогам января было отмечено наибольшее за последние 2 года снижение добычи нефти членами ОПЕК. По подсчетам аналитиков картель выполнил около 80% новой сделки по сокращению добычи. Наибольший объём сокращения пришелся на Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом в январе также отмечается непреднамеренное снижение уровня производства Ираном и Ливией. Поступающие данные о высокой дисциплине по сделке ОПЕК+ позволят ценам сохранять текущие уровни. На текущей неделе рынок продолжит оценивать уточненные данные об уровне производства по итогам января основных стран-производителей. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl.