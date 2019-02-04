Спрос на рисковые активы в пятницу в целом ухудшился, поскольку на фоне сильных макроэкономических данных из США возникли сомнения в том, что Федрезерв продолжит смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы. В результате котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам упали, а доходность казначейских облигаций США выросла на 3–7 бп. Вместе с тем по итогам дня индекс доллара и S&P 500 закрылись практически без изменений. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе составило 304 тыс., намного превысив ожидания, – 165 тыс. согласно консенсус-прогнозу по данным Reuters (хотя данные за декабрь были пересмотрены в меньшую сторону на 90 тыс.). Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3,2% г/г, что соответствовало ожиданиям, – равно как и уровень безработицы, составивший 4,0%. Помимо этого, выше консенсус-прогноза оказалось значение рассчитываемого ISM коэффициента деловой активности в обрабатывающих отраслях.

Индекс MSCI EM закрылся на прежнем уровне, при этом валюты развивающихся стран в большинстве своем подешевели на 0,1–0,7% по отношению к доллару (за исключением индонезийской рупии, укрепившейся на 0,2%). Юань оказался в отстающих с результатом —0,7% на фоне снижения индикатора деловой активности в производственном секторе Китая до самой низкой отметки за последние три года. Цена Brent выросла на 3,1% ввиду опасений относительно возможных перебоев в поставках из-за американских санкций против венесуэльской PDVSA. Рубль торговался в диапазоне 65,3–65,7 к доллару и закрылся на отметке 65,48 (-0,2% за день), что соответствовало динамике сопоставимых валют. Между тем мы обновили нашу краткосрочную модель USDRUB с учетом данных за январь. Исходя из модели, текущий курс USDRUB представляется нам справедливым, принимая во внимание существующие уровни участия нерезидентов на рынке ОФЗ, спреда EMBI и цен на нефть. Если аппетит к риску на рынках развивающихся стран останется высоким в ближайшие месяцы, благодаря чему спред EMBI сузится еще на 30 бп (наш базовый сценарий), рубль, согласно нашей модели, может укрепиться до 64,5.

С точки зрения макроэкономики, главными событиями недели будут заседания центробанков по вопросам монетарной политики в нескольких развивающихся странах, в том числе в России (в пятницу). Помимо этого, в центре внимания будет заседание Банка Англии, а также последняя статистика – данные о производственных заказах в США, индекс сектора услуг ISM, Бежевая книга ФРС США, оборот розничной торговли в еврозоне и объем промышленного производства в Германии.