Важнейшим событием прошедшей недели было заседание ФРС, после которого рынки получили несколько сигналов о развороте политики регулятора. Под вопрос поставлено не только дальнейшее повышение ставки, но также заявлена готовность к изменению политики сокращения баланса ФРС. Рынки очень бодро отреагировали на произошедшие изменения. Хорошо подросли фондовые рынки. Цены золота показали новые высоты. Но для нас самое главное то, что после заседания изменились настроения на нефтяном рынке. Если до заседания Комитета цены нефти показывали осторожное снижение и росло убеждение, что из периода консолидации цены нефти с большей вероятностью начнут выходить в направлении снижения, то после заседания ситуация поменялась на 180 градусов. Рост аппетитов к риску, повышающее интерес к различным инвестициям, включая нефть, а также снижение индекса доллара внесли свой решающий вклад, и теперь для цен нефти с существенно большей вероятностью можно ждать продолжения дальнейшего похода на север.

Росту цен нефти могут поспособствовать поступающие данные о январском снижении объемов добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. По данным консалтинговой компании JBC Energy, которая консультирует ОПЕК, добыча картеля в январе упала до 30,85 Мб/д. Львиная доля снижение была обусловлена сокращением поставок со стороны Саудовской Аравии (-0,44 Мб/д). Одним махом были достигнуты целевые уровни сокращения.

У России, как другой ключевой страны соглашения ОПЕК+, находящейся за рамками ОПЕК, ситуация иная. По данным ЦДУ ТЭК, Россия в январе 2019 года добыла 48,11 млн. тонн нефти. То есть с учетом коэффициента пересчета (7,33 б/т.) ежедневная добыча составляла около 11,376 Мб/д. (Это на 3,9% выше, чем в январе 2018 года). Поскольку добыча в октябре 2018 года составляла 11,42 Мб/д, то получается, что сокращение добычи против уровней октября было немного меньшим, чем обещанное сокращение в рамках договоренностей ОПЕК+. Напомним, что Россия в январе планировала сократить добычу в январе на 0,05 Мб/д. (Значительнее всех сократила добычу Газпром нефть — минус 27 тыс. от базового уровня, Роснефть снизила добычу на 19 тыс. б/д, суточный объем Лукойла уменьшился на 7 тыс.). Bloomberg недосчитался проведенного Россией сокращения добычи нефти в январе. Но все же пока расхождения укладываются в рамки использования чуть отличающихся коэффициентов пересчета. Александр Новак уже объяснял плавный ход сокращения суровыми климатическими и геологическими условиями, в которых приходится работать многим российским нефтедобывающим компаниям. Он обещал, что страна далее ускорит темпы сокращения добычи. Общий объем сокращения нефтедобычи России должен составить 0,228 Мб/д, и для нас более показательными станут более поздние данные по февралю-марту. (По оценкам Bloomberg, чтобы достигнуть соответствия, Роснефть должна снизить добычу на 80 тыс. б/д, а Сургутнефтегаз — на 25 тыс. б/д).

Очень показательной для нефтяных цен будет дальнейшая динамика добычи нефти в США. Напомним, что за последние почти 2,5 года средний ежемесячный темп роста добычи нефти в США составлял 0,125 Мб/д (3,5 Мб/д за 28 месяцев) и вместе с ростом добычи нефти от стран ОПЕК+ во второй половине 2018 года послужил важнейшей причиной снижения цен нефти в прошлом году. Поэтому, кроме действий ОПЕК+, так важна динамика добычи нефти в США. EIA прогнозирует, что в феврале темпы роста добычи нефти в стране замедлятся в два раза и в феврале прибавка составит лишь более скромные 0,066 Мб/д. Происходящая в последние две недели приостановка роста на уровнях 11,9 Мб/д как раз настраивает на ожидаемое торможение темпов роста добычи нефти в США. А наблюдаемое в последние 1-2 месяца снижение темпов буровых работ тоже располагает к этому.

Основные «работавшие» в последние месяцы риски немного снизили свою остроту. Brexit в Великобритании ищет новые возможные варианты избегнуть выхода без соглашения. Рынки настроены позитивно по поводу хода торговых переговоров Китая и США, во всяком случае, до ожидаемой встречи на высшем уровне. США готовят просроченные по случаю "шатдауна" макро данные. А Китай ушел на длительные новогодние каникулы, и пока перестанет волновать рынки выходом новых. США разгребают свои противоречия, заняты проблемами "шатдауна", и им пока не до новых санкций к России, даже несмотря на хлесткие заявления по поводу выхода из договоров по ограничениям вооружений.

Для рубля возможный дальнейший рост цен нефти остается главным поддерживающим фактором. Если цены на нефть все же не смогут выйти на растущую траекторию, то возобновление закупок валюты будет легко сдерживать дальнейшее его укрепление. А вот намеченное на 8 февраля заседание ЦБ РФ вряд ли даст рублю новый импульс для роста, поскольку, по ожиданиям, скорее всего, не приведет к изменению ключевой ставки. Действительно, внешние риски пока не добавляют новой остроты, а инфляция в стране хоть и ускорилась до 1% в январе, но за последнюю неделю показала рост лишь на умеренные 0,1%.