Исходя из отчета ЦБ, динамика инфляционных ожиданий в январе на удивление оказалась крайне сдержанной. Оба ключевых показателя — наблюдаемая и ожидаемая инфляции — в декабре 2018 г. и январе 2019 г. практически не изменились, при этом наблюдаемый рост цен даже снизился в январе, несмотря на ускорение фактической инфляции почти до 5% г./г. (по данным Росстата). Напомним, что ЦБ ожидал гораздо более выраженную реакцию инфляционных ожиданий на НДС (на это регулятор указывал в ноябрьском отчете).

Таким образом, умеренная корректировка ожиданий населения, как мы полагаем, выступает еще одним позитивным сигналом для сохранения ключевой ставки в феврале. Основным же аргументом для этого, на наш взгляд, станет более слабое влияние повышения НДС на фактическую инфляцию (на что уже обратил внимание регулятор).

Умеренная инфляция, как мы полагаем, является результатом слабой потребительской активности. Так, например, индекс потребительских настроений, публикуемый ЦБ, в январе снизился до уровней начала 2016 г. (т.е. когда экономика была еще в рецессии). Не дают повода для оптимизма и другие индикаторы активности потребсектора (средний чек ритейлеров, доходы населения, оборот розничной торговли).

Мы считаем, что к моменту решения по ставке 8 февраля большинство аргументов сложится в пользу сохранения ставки на текущем уровне. Однако в перспективе ближайших месяцев высока вероятность реализации внешних (новые санкции, ухудшение международных торговых отношений) и внутренних рисков. В частности, эффект от повышения НДС может оказаться более значительным, просто растянутым во времени, что хоть и нетипично, но вероятно, учитывая слабое состояние потребительского спроса. В этих условиях ЦБ уж точно не будет спешить со смягчением монетарной политики (мы полагаем, это произойдет не ранее 1 кв. 2020 г.), а вероятность еще одного повышения ставки в ближайшие месяцы сохранится.