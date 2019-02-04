В понедельник российский фондовый рынок смог вновь обновить исторические максимумы, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей преобладали продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил в район 62 долларов. В Европе основные индексы к вечеру снижались в пределах 0,9%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3% и 0,2%. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи поднялся на 0,2%, до 2527 пунктов. Лидерами торгов выступали бумаги Русала (+5,6%) и EN+ (+3,6%), в которых сохраняется высокая волатильность. Хуже рынка торговались Алроса и Лента, потерявшие более 1%. Отметим, что несмотря на попытки продолжить восходящую динамику, нашему рынку так и не удается оторваться от поддержки на уровне 2500 пунктов, а тестирование этой отметки сверху продолжает оставаться весьма вероятным, так как любой негативный повод может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом, на наш взгляд, целью текущей волны роста может стать отметка 2640 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты в ходе сегодняшних торгов укрепляются по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, до 65,7 рубля, евро прибавил символические 0,04%, торгуясь чуть выше 75,1 рубля. В отсутствии поддержки со стороны налогового периода, основное внимание игроков в рубле продолжает фокусироваться на динамике нефти и валют развивающихся рынков. Сегодня основной негатив идет именно со стороны цен на нефть. При этом пара USD/RUB продолжает находиться в диапазоне 65,5 – 66 рублей, а в случае улучшения внешнего фона может продолжить снижение и сделать очередной шаг к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.