Торги в российском рубле в последние дни не демонстрируют большой активности, и в течение последних трех торговых сессий пара доллар/рубль большую часть времени консолидируется вблизи отметки в 65,50 руб/долл. Обратим внимание, что после нескольких дней уверенного роста последние два торговых дня отмечены локальной коррекцией для основной группы валют развивающихся стран, и MSCI Emerging market currency index за два торговых дня откатился к отметке в 1650 пунктов. Внешние условия продолжают играть основополагающую роль для определения краткосрочной динамики российской валюты.

Что касается фундаментальных перспектив для рубля, то здесь, на наш взгляд, потенциал для укрепления пока еще сохраняется. Согласно нашей модели, российский рубль на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений (при текущих ценах на нефть и макропоказателях мы считаем обоснованным диапазон 63-64 руб/долл.). Постепенное улучшение сантимента в отношении развивающихся рынков может способствовать плавному движению рубля к «справедливым уровням». При сохранении текущего аппетита к риску на горизонте 1 кв. на фоне сезонно сильного счета текущих операций пара доллар/рубль может достигнуть данных значений, однако, безусловно, ряд специфических рисков для рубля (в частности, санкционных) сохраняется, и при их реализации давление на рубль резко возрастет.

Консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки в 65,50 руб/долл. пока сохраняет актуальность. Тенденция к укреплению рубля в ближайшее время может быть продолжена, но для этого крайне желательно увидеть сохранение риск-аппетита на глобальных рынках.