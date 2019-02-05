Российский рынок акций и рубль мало изменятся на смешанном внешнем фоне. Для роста отечественной валюты нужно возобновление аппетита к риску у инвесторов.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса Мосбиржи", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением, в районе 2520-2530 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Динамика индекса доллара почти нулевая, нефть в незначительном плюсе. Ждём продолжения консолидации отечественного рынка до появления более однозначных сигналов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

С позиций технического анализа, в случае закрепления индекса РТС выше уровня 1200 пунктов станет возможным заметное движение вверх. Вместе с тем, рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов – в краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, а также потока корпоративной отчетности, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Консолидация пары доллар-рубль вблизи отметки в 65,5 рубля пока сохраняет актуальность, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Тенденция к укреплению рубля в ближайшее время может быть продолжена, но для этого крайне желательно увидеть сохранение риск-аппетита на глобальных рынках, добавляет он.

"Сегодня рубль продолжит получать поддержку от котировок нефти. Небольшое давление может сформироваться на фоне голосования в США по законопроекту о санкциях против Сирии и ее союзников", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,35-66,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне продолжающегося в стране сезона отчетов.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи празднованием нового года по лунному календарю. Японский Nikkei 225 индекс по итогам торгов вторника снизился на 0,19%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,76%.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,06-0,11%.

Стоимость нефти растет на 0,35% — до 62,73 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро снижается на 0,04% — до 1,1443 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник мало изменился по индексам в отсутствие сильных сигналов.

Акции "Русала" и ГДР En+ вышли в лидеры роста на новостях о возможном их включении в индексы глобального провайдера MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,07%, до 2523,52 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,01%, до 1171,09 пункта. Индекс Мосбиржи обновил в понедельник исторический максимум, поднявшись до 2537,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 8 копеек – до 65,59 рубля, евро снизился на 8 копеек, до 75 рублей, следует из данных Московской биржи.