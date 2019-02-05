Вчера Росстат неожиданно сообщил о том, что ВВП вырос на 2,3% г/г за последний год. Заметим, что, ранее Минэкономразвития ожидал, что ВВП вырастет на 2,0% г/г в 2018 г. Сравнение двух цифр роста ВВП – за 9M18 и за 2018 г. – обнажает несколько важных моментов.

Во-первых, более сильный в сравнении с ожиданиями рост ВВП связан с капитальными расходами: инвестиционный рост ускорился с 1,9% г/г за 9M18 до 2,3% г/г за 2018 г., что сочетается с переоценкой роста выпуска в строительном секторе с —0,3% г/г за 9М18 до 4,7% г/г за 2018 г. В итоге вклад строительного сектора в рост ВВП составил 0,3 п. п. за прошлый год.

Во-вторых, несмотря на более сильный рост ВВП, тренд потребления домохозяйств оказался слабее, чем ожидалось: здесь рост замедлился с 2,5% г/г за 9М18 до 2,2% г/г за полный год. Кроме того, цифра за 2018 г. оказалась слабее 3,2% г/г за 2017 г.

В-третьих, учитывая структуру роста ВВП, мы считаем, что ЦБ нет необходимости корректировать свою монетарную политику: поскольку потребительский тренд не превзошел ожидания, необходимости ужесточать монетарную политику для решения проблемы рисков перегрева нет. Тем не менее, главный вопрос по-прежнему заключается в том, до какой степени ускорение инвестиционного роста поможет улучшить потенциальный рост.

По данным Минэкономразвития, пересмотр оценки роста в строительном секторе был связан с инвестициями в Ямал СПГ и имеет очень ограниченный эффект на высокий уровень загруженности мощностей во всех других секторах. Таким образом, в данный момент позитивный результат 2018 г., судя по всему, является разовым явлением, что не меняет нашего мнения по росту в этом году.