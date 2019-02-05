Спокойная обстановка на мировых финансовых рынках вчера позволила сегменту ОФЗ замереть перед тем, как сегодня Министерство финансов объявит параметры очередных первичных аукционов. На протяжении января ведомство демонстрировало исключительную аккуратность, стремясь не напугать участников рынка предложением нового долга. Вместе с тем, заявленный на год грандиозный объем внутренних заимствований не может не довлеть над Министерством, что, вероятно, приведет к росту первичного предложения уже завтра.

Немного цифр. В законе о бюджете валовый объем заимствований на текущий год указан в 2.43 трлн руб. С учетом результата января (77.6 млрд руб.), каждую неделю до конца года Министерству необходимо занимать по 51.0 млрд руб. для выполнения плана. В исторической ретроспективе за последние 3 года, февраль 2018 года стал для Минфина наиболее удачным месяцем с точки зрения первичных аукционов – тогда удавалось привлекать в среднем 43.8 млрд руб. в неделю. Напомним, это был месяц, когда рынок отыгрывал неожиданную мягкость санкционных решений США и перспективы дальнейшего смягчения отечественной ДКП.

Разумеется, Минфин не обязан увеличивать аукционное предложение долга с 25 млрд руб. на прошлой неделе сразу до 50 млрд руб. и выше на текущей. Однако, ориентир в 40 млрд руб. выглядит резонно для нас. Учитывая то, что аукционы по 20 млрд руб. в одной бумаге проходят тяжело, Министерству логично разбить предложение на 3 выпуска – например, 2 серии ОФЗ-ПД (до 5 лет и свыше 10 лет) и выпуск ОФЗ-ИН.