Сейчас официальная статистика свидетельствует о том, что в 2018 году российский ВВП вырос на 2,3%; для сравнения, в 2017 году был зафиксирован рост экономики на 1,6%. Новые данные Росстата превосходят самые оптимистичные прогнозы. К примеру, после пересмотра статистики по строительству Минэкономразвития ожидало, что по итогам 2018 года ВВП вырастет приблизительно на 2%. Ранее рост ВВП по итогам января — сентября 2018 года оценивался в 1,6%. Очень похоже, что оценка темпов экономического роста будет пересмотрена в сторону повышения. Новые поквартальные данные о росте ВВП должны быть обнародованы в марте. С учетом пересмотра информации по ситуации в строительной отрасли мы полагаем, что изменениям подвергнутся прежде всего данные по инвестициям в основной капитал.

В целом ускорение роста экономики в 2018 году в основном было обеспечено экспортом товаров и услуг — соответствующий показатель увеличился в реальном выражении на 6,3%. Реальный импорт вырос всего на 3,8%, а чистый экспорт в минувшем году превысил уровень 2017 года на 27,2%. При этом рост капиталовложений в 2018 году замедлился до 2,3%; в предыдущем году они выросли на 5,5%. Темпы роста частного потребления также снизились — с 2,2% до 3,2%.

В 2019 году рост частного потребления, по нашим оценкам, продолжит замедляться, а уровень инвестиционной активности должен повыситься. Ранее (до пересмотра данных по строительному сектору) мы прогнозировали на 2019 год рост ВВП на 1,5%. Мы исходили из анализа тенденций поквартального роста ВВП и ежемесячной статистики по динамике производства в базовых секторах. Новые данные по базовым секторам должны быть обнародованы в ближайшем будущем. Если они продемонстрируют более позитивную динамику за 2018 год, это может стать основанием для позитивного пересмотра нашего прогноза экономического роста на 2019 год, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



