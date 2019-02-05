Газпром (BBB-/BBa3/BBB-) сегодня завершает роуд-шоу в рамках размещения нового выпуска еврооблигаций в долларах, и прайсинг, вероятно, состоится завтра (среда, 6 февраля). Российские компании уже практически год не размещали долларовые бумаги, а последние два корпоративных размещения в прошлом году провел также Газпром, предложив рынку еврооблигации в евро в ноябре и в марте. С начала года ситуация на рынке российских еврооблигаций значительно улучшилась, это обуславливается смягчением риторики ФРС и повышением спроса на активы ЕМ, а потенциальные новые санкции в отношении РФ пока остаются на втором плане. Таким образом, позитивная ситуация на рынке должна способствовать удачному размещению евробондов Газпрома, которые традиционно пользуются высоким спросом как бумаги первоклассного заемщика, который на данный момент имеет три кредитных рейтингами инвестиционного уровня.

Компания планирует разместить среднесрочный выпуск, и нам кажется, что это будет бумага со сроком до погашения от пяти до семи лет. К слову, у Газпрома пока нет долларовых бумаг с погашением в промежутке между 2022 и 2027 годами, однако нельзя исключать предложения и более длинной дюрации – около 10 лет. Несмотря на текущую рыночную конъюнктуру, вполне вероятно, что Газпрому все же придется предложить инвесторам премию ко вторичному рынку из-за сохранения ряда рисков, но вряд ли она окажется больше 10–15 б.п. Сейчас выпуск GAZPRU’27 торгуется с доходностью 5,3%, что предполагает спред к суверенной кривой около 70 б.п. – среднее значение за год, и к свопам – 260 б.п. Выпуски GAZPRU’22 (купон – 4,95%, YTM 4,3%) и GAZPRU’22 (купон – 6,51%, YTM 4,6%) торгуются с неоправданно широким спредом друг к другу и предлагают премию к суверенной кривой 50–90 б.п. и 170–190 б.п. к свопам.

Таким образом, с поправкой на дюрацию и с учетом небольшой премии ко вторичному рынку для сроков обращения пять, шесть и семь лет справедливая доходность, на наш взгляд, составит в районе 4,95%, 5,15% и 5,25% соответственно, а если эмитент решит разместить более длинный выпуск (на 10 лет), то для него справедливая доходность нам видится около 5,5%.