Цены энергоносителей в понедельник немного снижались. Особенно выраженным было снижение цен на газ. Но оно вполне объяснимо отступлением холодов и приближающейся весной – «день сурка», после которого американцы видят приближение весны, уже остался уже позади. По нефти нефтепродуктам снижение было не таким выраженным и в значительной мере было связано с ростом индекса доллара, который вчера прибавлял около 0,4%. Однако представляется, что после разворота политики ФРС и взятия курса на приостановку ужесточения, у индекса доллара может начаться длинная дорога под гору. Так что по ожиданиям фактор доллара в обозримой перспективе будет действовать скорее на повышение цен нефти.

Другие факторы роста нефтяных цен тоже сохраняют среднесрочный потенциал. Напомни, что поступили первичные данные о сокращении добычи странами ОПЕК+. Далее совсем скоро рынок узнает подробности динамики добычи в январе, будут лучше осознаваться перспективы ближайших месяцев, и они будут способствовать поддержанию цен в первом полугодии. Санкции США по отношению к поставкам нефти из Венесуэлы пока были достаточно слабо отработаны мировыми рынками. Ситуация там в будущем еще может дать существенный вклад в рост цены, даже несмотря на снизившийся вклад Венесуэлы в мировые потоки нефти (добыча в стране в последние годы уже упала в два раза). А через некоторое время рынок вспомнит еще и об Иране. Напомним, что угрозы сокращения добычи в стране три месяца назад были отодвинуты на полгода вперед, но половина этого срока уже прошла. Теперь вот еще и Норвегия стала подавать сигналы о сокращении добычи, в связи с необходимыми работами на инфраструктурных объектах. Так что бычьих факторов для нефтяных цен в среднесрочной перспективе хватает, и они голосуют за то, чтобы цены нефти все-таки смогли пробиться выше уже надоевшей зоны консолидации.

Сдерживающие рост факторы тоже сильны и пока позволяли ценам нефти сохранять динамическое равновесие. Кроме проявившейся слабости доллара среди основных факторов можно напомнить о продолжающемся росте добычи нефти в США. Здесь рынок с нетерпением ждет новых еженедельных сигналов. Другой фактор – опасения по отношению к росту мирового спроса не столь очевиден. И главной угрозой здесь видится приближение мирового финансово-экономического кризиса. Но резким поворотом политики ФРС эти угрозы временно отодвинуты в будущее. Да и с переговорного процесса Китая и США по взаимной торговле (пока готовится встреча в верхах) тоже стараются источать умеренный оптимизм.

Однако думается, что ожидания выхода цен нефти из коридора консолидации вверх сейчас стали несколько перевешивать.