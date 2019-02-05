Выручка в 4К18 выросла на 16.4% г/г до 162 млрд руб. за счет роста пассажирооборота на 12.6%, а также роста ставок доходности на 4%. Затраты увеличились почти на 31% г/г, обогнав рост выручки, из-за взлетевших расходов на авиатопливо (+47% г/г). В результате компания отчиталась об операционном убытке в 13.4 млрд руб. против прибыли 1.64 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 12.8 млрд руб. против 1.5 млрд руб. год назад. За 2018 выручка Аэрофлота выросла на 13% г/г до 505 млрд руб. на фоне роста пассажирооборота на 6.7% и роста ставок доходности на 7.4%, в то время как затраты увеличились на 25%. Операционная прибыль составила 5 млрд руб. (против 46 млрд руб. годом ранее). Чистая прибыль составила 2.8 млрд руб. против 28 млрд руб. годом ранее. Денежная позиция компании снизилась до 12.4 млрд руб. против 34 млрд руб. из-за предоплат за самолеты.

Наше мнение. Результаты по РСБУ не консолидированы, а значит консенсус-прогноза аналитиков по ним не было, но мы считаем, что и без того слабые цифры выглядят несколько ниже, чем ожидал рынок. Они предполагают, что консолидированная чистая прибыль компании по МСФО, вероятно, составит около 10 млрд руб. (или даже ниже), тогда как оценка Bloomberg составляет около 13 млрд руб. Результаты по МСФО будут опубликованы 28 февраля. Нас также смущает снижение размера денежных средств компании, который оказался самым низким за более чем пять лет из-за негативного влияния предоплат, выкупа акций и слабых финансовых результатов. Мы ожидаем увидеть негативную реакцию рынка на результаты, но не ждем глубокой коррекции в акциях, поскольку слабые результаты вероятно уже учтены в котировках, тогда как текущая цена на нефть предполагает восстановление финансовых результатов в 2019.

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