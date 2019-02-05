В рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье.

По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс.барр./сутки до уровня 30,98 млн.барр./сутки. Локомотивом сокращения добычи остается Саудовская Аравия, однако набор геополитических факторов способствовал также сокращению добычи в Венесуэле и Ливии. В результате текущие выполнение пакта ОПЕК+ со стороны стран картеля-участников сделки по итогам января может превышать 70%.

Поступление данной информации в рынок само по себе оказывает поддержку ценовой динамике котировок. Но на рынке также, по нашим оценкам, остается существенная часть инвесторов, сомневающихся в намерении экспортеров следовать взятым на себя обязательствам в полном объеме. Наиболее масштабные опасения по этому поводу формировались у участников рынка в отношении РФ, которая обязалась сокращать добычу постепенно. Мы полагаем, что эти опасения рынка сейчас также снижаются – по последним заявлениям главы Минэнерго, РФ за январь также сократила добычу на 47 тыс.барр./сутки в сравнении с октябрем 2018 года (базисный месяц в сделке ОПЕК+). Полагаем, что данный набор информации способствует росту доверия инвесторов к экспортёрам, что также транслируется в рост нефтяных цен.

Для нефтяного рынка февраль сезонно является месяцем повышенного спроса в рамках подготовки к летнему периоду. По нашим оценкам, повышенный спрос на нефть в условиях движения реализации сделки ОПЕК+ к 100%, а также сохранения геополитических рисков в отношении Венесуэлы и Ливии в перспективе ближайших недель будут способствовать восстановлению цен выше 63$. В перспективе до конца этой недели ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне 61,1-63,8$.