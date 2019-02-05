Можно было бы говорить о позитивном внешнем фоне, но у российского рынка появились и собственные основания для обновления рекордов. Для начала вспомним о статистике, которая показала рост ВВП в 2018 году на 2,3%. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос в январе до 54,9 п. по сравнению с 54,4 п. в декабре. Однако старт дневному повышению всё же дали отчёты корпораций.

«Роснефть» увеличила прибыль в 2018 году в 2,5 раза до 549 млрд рублей, даже при учёте ряда обесцениваний. Результат за IV квартал оказался слабее, составив 109 млрд рублей против 142 млрд рублей год назад. Однако наиболее интересным является позиция долга. Краткосрочная задолженность снизилась в два раза, а показатель чистый долг / EBITDA упал до 1,2x – снижение на 40%. «Северсталь» увеличила чистую прибыль по МСФО в 2018 году в полтора раза — до $2,051 млрд. Коэффициент чистый долг/EBITDA сохранился на уровне 0,4X. Учитывая финансовые показатели за IV квартал, компания планирует выплатить 32,8 рублей на акцию в качестве дивидендов за октябрь-декабрь. В лидерах дня вновь были бумаги «РУСАЛа» и «Системы». Последняя планирует увеличить свою долю в онлайн-ритейлере «Озон». Самыми слабыми бумагами дня оказались «Распадская» и «М.Видео».

Рубль начинал день в сомнениях, но затем получил поддержку со стороны планов Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,80%, недельная осталась на уровне 7,93%, а месячная 8,23%. Минфин объявил о сумме средств, которые будут направлены на покупку валюты в рамках бюджетного правила. На эти цели в период с 7 февраля по 6 марта будет выделено 194 млрд рублей – около 9,7 млрд рублей в день. Естественно, что ЦБ РФ также продолжит выводить на рынок средства из отложенных объёмов 2018 года в размере 2,8 млрд рублей в день. Новость оказала вполне позитивное влияние на рубль, так как объёмы закупки существенно уступают средним значениям в 2018 году. Собственно говоря, это совпадает с нашими ожиданиями, так как с января бюджетный баррель подорожал до $41,6. Во вторник также укреплялись и другие сырьевые валюты.

Европейские индексы торговались в существенном плюсе. Основной вклад в рост рынков внесли бумаги добывающих компаний, включая нефтяников, и банки. В частности, BP PLC почти удвоила прибыль в IV квартале. Сводный индекс деловой активности еврозоны составил 51 п. по сравнению с 50,7 п. в предварительном отчёте. Индекс активности в сфере услуг в окончательном варианте составил 51,2 п. по сравнению с 50,8 п. в первоначальном прогнозе. В Великобритании дела оказались несколько хуже, поскольку индекс активности в сфере услуг упал до 50,1 п. по сравнению с 51,1 п. в прогнозах. Розничные продажи в еврозоне выросли в декабре на 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в прогнозах.

Одним из поводов роста европейских сырьевых компаний стала ситуация в Бразилии, где правительство предписало компании Vale, являющейся крупнейшим производителем железной руды, закрыть 8 дамб под управлением организации для инспекции. Цены на руду достигли уже двухлетнего максимума на ожиданиях сокращения поставок. На рынке нефти также есть несколько своих историй. Иран высказал критику в адрес Греции и Италии за то, что они отказались от закупки нефти в этой стране, хотя США предоставили им исключения из санкций. OPEC сократила производство нефти в январе на 890 тыс. бар. в сутки — до 30,98 млн бар. в день. Кроме выполнения обязательств в рамках соглашения OPEC+? снижение добычи наблюдалось в Иране, Ливии, а также Венесуэле. Wall Street Journal пишет, что добыча в латиноамериканской стране упала уже ниже 1 млн бар. в сутки по сравнению с 1,2 млн бар. в декабре.

Фьючерсы на основные американские индексы указывали на возможный рост рынка в пределах 0,3% в начале дня. Кроме продолжающегося потока корпоративных отчётов, основным событием дня станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Ещё накануне Д. Трамп и министр финансов С. Мнучин провели ужин с председателем ФРС Дж. Пауэллом. В рамках мероприятия Дж. Пауэлл подчеркнул, что будущие решения по изменению денежной политики будут приниматься только на основе экономической статистики. В центре внимания могут оказаться бумаги Alphabet Inc., которая накануне отчиталась о прибыли выше прогнозов, но инвесторов встревожил резкий рост расходной части.

В России рынок завершит сессию на рекордной отметке дневного графика. Этому способствует отсутствие внешней санкционной риторики, а также вполне позитивная ситуация на сырьевых рынках. Кроме того, собственная российская экономика также говорит о росте деловой активности.