Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.2%, вблизи отметки 2550 п. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2540, 2530 п. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2560, 2570 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет «круглый» уровень 2550 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Ну а участники нефтяных торгов, в свою очередь, будут ожидать вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.94%) и РТС (+1.02%) завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовал в целом позитивный внешний фон. В частности, основные европейские фондовые индексы вчера продемонстрировали масштабный прирост. Кроме того, рынок акций в США открылся с заметным разрывом вверх. Свою позитивную роль сыграло и внутридневное улучшение настроений на нефтяном рынке. Впрочем, вчерашние попытки игры на повышение нефтяных фьючерсов в конечном итоге потерпели неудачу. Но их оказалось достаточно для того, чтобы рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум.

Стоит отметить, что в индексах МосБиржи и РТС уже давно сформировалась позитивная среднесрочная техническая картина. По итогам вчерашних торгов она лишь улучшилась. Однако не будем забывать о том, что любой рост не может продолжаться непрерывно и бесконечно. По мере продолжения безоткатного полуторамесячного подъема локальный рынок акций накаливает потенциал для весомого коррекционного спада. Не исключено, что его среднесрочное повышение возобновится после того, как индексы МосБиржи и РТС хотя бы частично «разгрузят» свою текущую перекупленность.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 2.8 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка выглядели бумаги нефтяной компании Роснефть (ROSN RM, +4.26%). Они отыграли публикацию позитивных финансовых и производственных результатов эмитента за 4 квартал и за весь 2018 год. Годовая чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, увеличилась в 2.5 раза и составила 549 млрд руб. Сокращение квартальной чистой прибыли на 23.2% в сравнении с 3 кварталом 2018 года было обусловлено объективным ухудшением ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке и с сокращением положительного эффекта курсовых разниц. Среди позитивных моментов также стоит отметить годовое увеличение среднесуточного объема добычи углеводородов на 1.3% и годовой прирост объемов переработки нефти на 2.0%.

Однако на этом позитивные корпоративные новости, связанные с компанией «Роснефть», не закончились. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило ее долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах. Они повышены с уровня «BB+» до «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров завил о том, что компания может запустить программу обратного выкупа акций в случае, если для этого сформируются подходящие условия. Наконец, стало известно о том, что Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в течение 2018 года снизила имевшуюся задолженность перед «Роснефтью» примерно вдвое, до уровня в $2.3 млрд. Таким образом, потенциальная угроза для интересов «Роснефти» в указанной стране в связи со складывающейся в ней ситуацией двоевластия оказалась существенно скромнее, чем предполагалось.

В результате сильного однодневного прироста среднесрочная техническая картина в акциях «Роснефти» улучшилась до нейтральной. Следующей технической целью и с ильным сопротивлением для этих бумаг выступает уже близкая отметка 440 руб.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +4.32%) продолжают отыгрывать недавнюю важную новость об отмене адресных санкций против алюминиевой компании со стороны США. В связи с этим они теперь имеют потенциальную возможность войти в состав биржевого индекса MSCI Russia.

Отчетность компании «Северсталь» (CHMF RM, —0.02%) вчера оказалась «в тени» громких корпоративных новостей от «Роснефти». Между тем, годовая чистая прибыль металлургической компании по МСФО возросла на 51.4% в долларах США. Объем ее годовой долларовой выручки увеличился на 9.3%. Ранее мы говорили о том, что полуторанедельное повышение акций «Северстали» может завершиться вблизи текущего уровня по техническим причинам. Сейчас они рискуют на какое-то время «увязнуть» в границах хорошо проторгованного диапазона 1020-1050 руб.

Существенно слабее рынка вчера закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, —1.84%), Аэрофлот (AFLT RM, —0.18%), МосБиржа (MOEX RM, —1.08%), ВТБ (VTBR RM, —0.35%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.14%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.1%. Рынки акций в Китае, Гонконге и в Южной Корее сегодня вновь закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением.