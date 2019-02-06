Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных внешних сигналов. Инвесторы продолжат следить за финансовой корпоративной отчетностью.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон к открытию российских торгов можно назвать нейтральным, говорит Антон Старцев из компании "Олма". Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не позволило рассчитывать на сближение позиций республиканцев с демократами, что сохраняет риски новой частичной приостановки работы правительства, отметил он.

"Торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль", — оценил он.

Рубль продолжит торговаться в узком диапазоне, но имеет потенциал к укреплению, в случае активного участия иностранных инвесторов в аукционах Минфина по размещению ОФЗ, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Мощная точка опоры для курса в диапазоне 65,0-65,5 пока сохраняется. Прогноз по курсу USD/RUB на среду — 65,20– 65,95", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,5-0,7% на фоне оптимизма инвесторов по поводу состояния американских компаний после публикации ими финансовых отчетов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются с утра в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты из-за празднования восточного нового года, японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, индекс австралийской биржи Australia ASX All Ordinaries – на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,05% — до 61,95 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1391 доллара против 1,1406 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник вырос по индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры. Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 0,94% — до 2547,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02% до 1223,48 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи обновил во вторник исторический максимум, поднявшись до 2549,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 3 копейки, до 65,62 рубля, евро снизился на 12 копеек, до 74,88 рубля, следует из данных Московской биржи.