Внешний фон был позитивный, нефть отказалась существенно падать, а отечественные корпорации предоставили весьма сильную отчётность, чтобы местные участники торгов думали преимущественно о покупках. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигая отметки 2550 пунктов, и закрывшись на отметке 2547 пункта. Бумаги «Роснефти» подорожали на 4,26% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли за 2018 год в 2,5 раза, а также снижение показателя чистый долг/EBITDA на 40% до 1,2X. Возможно, что последнее стало основанием для агентства S&P повысить кредитный рейтинг компании до «BBB-». Акции «Северстали» незначительно подешевели, хотя отчётность за 2018 год показала рост прибыли по МСФО в 1,5 раза при сохранении соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 0,4X. Кроме роста ВВП РФ в 2018 году на 2,3%, сюрпризом также стал рост индекса PMI в сфере услуг РФ до 54,9 п. в январе с 54,4 п. в декабре. В целом ситуация во всех секторах была вполне оптимистичной. Среди лидеров дня также были: «РусАл» (+4,32%), АФК «Система» (+3,25%), X5 Retail Group (+2,27%), Yandex (+1,75%). В лидерах падения были: «Магнит» (-1,84%), «Распадская» (-1,77%), привилегированные «Транснефть» (-1,14%), «Московская биржа» (-1,08%). Объём торгов на основной секции Московской биржи составил почти 31,8 млрд рублей, что можно считать средним итогом дня.

Рубль преимущественно укреплялся в течение дня, но делал он это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено всего 194 млрд рублей, или 9,7 млрд в день. В предыдущий период на эти цели направлялось 15,6 млрд рублей в день. С учётом дополнительных средств из отложенных объёмов 2018 года ежедневные покупки валюты составят всего 12,5 млрд рублей. Позитивом также можно считать то, что к 28 января инфляция разогналась до 5,0%, но это несколько ниже средних прогнозов на конец января. Соответственно, у ЦБ РФ пока нет прямых поводов повышать ставку. Более того, если остальные прогнозы будут реализовываться столь же чётко, то уже в II полугодии появится окно возможности для снижения ставки, что позитивно повлияет на рынок ОФЗ, а через него и на рубль. В среду 6 февраля Минфин проведёт два аукциона ОФЗ. На первом будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. На втором будут предложены ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Как правило, в дни размещений рубль преимущественно укрепляется.

Нефть незначительно дорожала, игнорируя рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 1 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов на 1,1 млн баррелей. ОпросS&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 3,7 млн баррелей и увеличение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 млн баррелей по каждой позиции. Стоит также обратить внимание на информацию Wall Street Journal, который пишет о предложении Саудовской Аравии и союзников по Персидскому заливу в адрес России по формированию формального партнёрства, что предполагает изменения в OPEC. Резервы SPDR Gold Trust продолжают указывать на успокоение рынков. Во вторник они сократились с 813.29 тонн до 811,82 тонн. К 9:00 мск Brent — $62,05 (+0,11%), WTI — $53,74 (+0,15%), золото — $1317,9 (-0,10%), медь — $6226,98 (+0,27%), никель — $13105(+0,50%).

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 95,858 п. Австралийский доллар слабел на 1,15% против валюты США на фоне явного смягчения позиции Резервного банка Австралии. К 9:00 мск EUR-USD — $1,14 (-0,06%), GBP-USD — $1,295 (+0,05%), USD-JPY – 109,77 (-0,17%).

Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График МосБиржи всё же говорит о краткосрочной перекупленности.