Роснефть опубликовала результаты за 4к18 по МСФО, которые оказались заметно слабее наших прогнозов в части EBITDA и чистой прибыли. На EBITDA негативно сказался более высокий, чем мы ожидали, темп роста затрат (включая более низкие налоговые льготы ввиду падения цен на нефть). На чистой прибыли негативно сказалось обесценение активов на сумму 530 млн долл., в результате чего дивидендная доходность за весь год составила лишь 6,2%. Вместе с тем свободный денежный поток в 4к18 был значительным – 2,7 млрд долл. (доходность по этому показателю за 2018 г. – 17,9%) – равно как и темпы сокращения долговой нагрузки. Однако в целом мы считаем представленную отчетность слабой.

На прибыльности сказалось ускорение роста затрат. Выручка за период в размере 32,6 млрд долл. в целом соответствовала нашему прогнозу (превысила его на 1%), однако более высокие, чем мы ожидали, затраты (практически по каждой расходной статье) негативно сказались на EBITDA, которая в итоге снизилась на 24% к/к, до 6,8 млрд долл. (на 9% ниже нашего прогноза). Основное расхождение с нашими оценками пришлось на строку «Расходы кроме налога на прибыль»: льготы по НДПИ оказались ниже, чем мы прогнозировали ввиду падения цен на нефть на 9% к/к. Сегмент разведки и добычи в России пользуется значительными налоговыми льготами, и поэтому показатели прибыли нефтяных компаний чувствительны к изменениям цен на нефть. Это подтверждается финансовыми результатами Роснефти за 4к18 и, вероятнее всего, отразится на отчетности за тот же период других нефтяных компаний.

Слабая чистая прибыль, сильный свободный денежный поток. На прибыли за 4к18 дополнительно сказалось списание в размере 530 млн долл. в связи с обесценением активов. Учитывая сумму чистой прибыли за весь год и коэффициент дивидендных выплат в 50% (согласно действующей политике), дивидендная доходность по акциям Роснефти составит 6,2% (включая 3,4%, уже распределенные за 6м18). Вместе с тем компания показала хороший свободный денежный поток в размере 2,7 млрд долл. за квартал с корректировкой на авансовые платежи по долгосрочным соглашениям, исходя из чего доходность по этому показателю за весь 2018 г. составила 17,9%. Помимо этого, Роснефть сократила чистый долг на 4,5 млрд долл., в результате чего отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 мес. составило 2,3х (с учетом влияния курсовых разниц на размер авансовых платежей). Еще одним позитивным фактором в 4к18 стало получение 0,8 млрд долл. от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Таким образом, общая сумма долга PDVSA снизилась до 2,3 млрд долл.

Итоги телеконференции. В ходе телеконференции компания сообщила, что PDVSA полностью выполняет график погашения долга перед Роснефтью. К тому же PDVSA в феврале может увеличить добычу до 1,5 млн барр./сут., что, как предполагается, должно гарантировать дальнейшие платежи по долговым обязательствам. Что касается программы выкупа акций, Роснефть решила не начинать ее реализацию при текущей макроэкономической конъюнктуре. Компания прогнозирует в 2019 г. рост добычи жидких углеводородов на 3,0–4,5% г/г в зависимости от условий соглашения ОПЕК+ после 1п19. Компания подтвердила, что инвестиционная программа на 2019–2020 гг. составит 1,2–1,3 трлн руб. (18,0–19,5 млрд долл.), – увеличение приблизительно на 33% г/г. Около 85% этой суммы придется на сегмент разведки и добычи.