Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2018 году выросла в 2,5 раза, до 549 млрд руб., сообщает НК. Прибыль за IV квартал составила 109 млрд руб. Выручка в прошлом году выросла на 37% и составила 8,2 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 48,6% и превысил 2 трлн руб. Свободный денежный поток Роснефти в 2018 году превысил 1,1 трлн руб.

Роснефть показала сильные финансовые результаты по итогам 2018 года, правда они оказались несколько хуже ожиданий рынка. Прибыль компании в 549 млрд руб. позволяет акционерам рассчитывать на суммарный дивиденд за 2018 году на уровне 25,9 руб./акцию, из них Роснефть уже выплатила 14,58 руб./акцию. Исходя из текущей цены акций компании, дивидендная доходность оценивается в 6%.