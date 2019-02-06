НЛМК завтра представит финансовые результаты за 4К18 по МСФО. Как и в случае с Северсталью, мы ожидаем, что рост объемов реализации в 4К18 и временной лаг между фактом продажи и ее отражением в выручке нейтрализуют эффект снижения цен. Компания представляла рекордно высокий показатель EBITDA в предыдущие кварталы. Таким образом, мы можем предположить ее некоторое снижение в 4К18 на фоне эффекта высокой базы предыдущих кварталов. СДП должен сохраниться высоким, и мы ожидаем, что 100% СДП компания направит на дивиденды.

Основные показатели мы приводим ниже:

По нашему прогнозу, выручка практически не изменится и составит $3 064 млн.

По нашему прогнозу, EBITDA вырастет на 13% г/г до $887 млн.

Чистая прибыль в квартальном сопоставлении, скорее всего, снизится, но сохранится высокой в годовом сопоставлении. Мы ожидаем, что она составит примерно $516 млн.

Мы ожидаем СДП в размере $546 млн и, основываясь на опыте предыдущих кварталов, полагаем, что 100% СДП будет направлено на дивиденды.



