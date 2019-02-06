На глобальных площадках сохраняется осторожный оптимизм в отношении рисковых активов, что отражается на росте индекса акций развивающихся стран (MSCI EM), который накануне прибавил 0.4%, и находится в районе максимальных отметок за последние 4 месяца. Отметим также, что и глобальный индекс MSCI демонстрирует рост одновременно со снижением индикатора страха в отношении американского фондового рынка (индекс VIX находится на минимумах за последние 4 месяца). Тем не менее, отметим, что индекс DXY, отражающий динамику американской валюты, демонстрирует рост 5 торговую сессию подряд, несмотря на вышедшие вчера вечером данные по индексу ISM (сервис.) в США, который оказался хуже ожиданий аналитиков.

Укреплению американской валюты отчасти способствовало вчерашнее выступление президента Трампа перед американским Конгрессом, в ходе которого президент США напомнил о том, что китайская сторона незаконно использует американские технологии, отметив при этом необходимость снижения торгового дисбаланса между США и КНР. На этом фоне неопределённость в отношении скорого разрешения американо-китайских противоречий сохраняется, что удерживает инвесторов от увеличения позиций в рисковых активах.

Сегодня в 10.00 (мск) были опубликованы данные по объему производственных заказов в Германии за декабрь, которые оказались существенно ниже ожиданий рынка (-1.6% против ожидаемых 0.3%, м/м). В результате, европейская валюта остается под давлением, пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.138. Основное внимание рынков сегодня привлекут выступление главы ФРС Д. Пауэлла, данные по розничным продажам, а также публикация отчета о состоянии экономики (“Бежевой книги”) в США. В том случае, если рынки получат сигналы об ухудшении перспектив американской экономики, доллар США может сдержанно скорректировать свои позиции.