В настоящий момент фьючерсы на ведущие фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Вчера же, находясь в ожидании обращения Дональда Трампа к Конгрессу, котировки росли: Доу Джонс увеличился на 0,68%, S&P – на 0,47%, а Nasdaq Composite – на 0,74%.

В рамках индекса широкого рынка лучше всех себя показали секторы циклических потребительских товаров и телеком. В числе аутсайдеров – здравоохранение и финансовые услуги.

Главным событием вчерашнего (по московскому времени – сегодняшнего) дня стало ежегодное послание президента США, так называемое обращение «О положении страны». Это событие важно не только в политическом контексте, многое для себя могли почерпнуть и инвесторы в американский рынок. В частности, от Трампа ждали ясности по торговым спорам с Канадой и Китаем, а также по военной и, возможно, по энергетической политике в связи с Венесуэлой и санкциями.

Выступление длилось почти полтора часа. Во-первых, Трамп призвал законодателей утвердить план по обновлению инфраструктуры. Это редкая точка соприкосновения президента и демократов. Бенефициары этого – естественно – производители сырья и материалов, необходимых в строительстве (сегмент «сырьё» в рамках S&P 500), а также транспортные фирмы (транспортный индекс Dow Jones).

Во-вторых, без работы не останется американская оборонка. «США развивают систему ПРО, которая будет произведением искусства», — заявил Трамп. Акции гигантов военной промышленности вроде Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, а также масса небольших компаний, разрабатывающих военное оборудование и ПО, получат хороший импульс вверх.

В-третьих, по торговым вопросам Трамп остался непоколебим. Сделка с Китаем обязательно состоится, а новое торговое соглашение вместо НАФТА обеспечит рабочими местами американских промышленников. В этой связи внимание инвесторов обращено на General Motors, Caterpillar и Boeing, не считая массы компаний, производящих более мелкие детали и комплектующие.

Из чисто политической повестки интересно то, что президент спокойно пойдёт на очередной шатдаун, если не удастся договориться о постройке стены на границе с Мексикой. Вопрос для Трампа – принципиальный. Такая масштабная стройка – дополнительный плюс уже упомянутым строительным компаниям.

Сегодня, уже после закрытия торгов на американских площадках, выступит Джером Пауэлл, в понедельник встретившийся с Дональдом Трампом. Тогда глава ФРС повторил стандартную формулу, что, принимая решение по ставке, регулятор ориентируется на поступающие экономические сигналы. Прошло не так много времени, чтобы что-то существенно поменялось в позиции председателя, но инвесторы в любом случае будут внимательно следить за выступлением.