Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, в районе 2530-2535 п. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2520, 2510 п. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. С технической точки зрения локальный рынок акций имеет потенциал для дальнейшего углубления коррекционного спада.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.30%) и РТС (-0.63%) завершили торги с умеренным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом их вчерашнее падение соответствовало сдержанному ухудшению состояния внешнего фона. Активность игроков на повышение заметно охладила внутридневная просадка стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Они сумели выбраться на позитивную территорию уже после закрытия основных торгов в России. К слову, еженедельная статистика от Минэнерго США носила смешанный характер. Умеренное суммарное увеличение запасов сырой нефти и бензина оказалось несколько скромнее недельного сокращения запасов дистиллятов за океаном.

Добавим, что для вчерашнего падения индексов МосБиржи и РТС имелись и технические предпосылки. В результате упорного и безоткатного полуторамесячного роста локального рынка акций на нем уже вполне сформировались предпосылки для более или менее масштабного коррекционного спада. В случае явного ухудшения состояния внешнего фона мы можем увидеть активную фиксацию среднесрочной прибыли в российских акциях.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.1 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, —1.62%). Однако им вполне можно «простить» подобную слабость после состоявшегося накануне четырехпроцентного прироста. Днем ранее эти бумаги отыгрывали публикацию позитивных финансовых и производственных результатов эмитента за 4 квартал и за весь 2018 год. Кроме того, рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги «Роснефти». Они были улучшены с уровня «BB+» до «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

В настоящее время техническая картина в акциях «Роснефти» выглядит нейтральной. Они пока не сумели превысить ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 430 руб. Вместе с тем, сигнал для уверенной среднесрочной игры на повышение в указанных бумагах сформируется лишь в случае пробоя следующей значимой ценовой отметки 440 руб.

Заметным событием во втором эшелоне стала стремительная просадка акций Энел Россия (ENRU RM, —5.32%). Сильное падение стоимости этих бумаг было подтверждено на редкость высокими торговыми оборотами. Информационным поводом для активизации волны распродаж в них послужила публикация стратегического плана эмитента на 2019-2021 годы. Согласно указанному документу ожидается существенное сокращение чистой прибыли ПАО «Энел Россия» в 2019, 2020, 2021 годах по сравнению с текущим уровнем в 7.3 млрд руб. Причиной такого неблагоприятного прогноза выступают сохраняющиеся тенденции к ограниченному росту спроса на электроэнергию в сочетании с существующим переизбытком мощности и сдерживанием роста тарифов.

В результате вчерашнего масштабного падения среднесрочная техническая картина в акциях Энел Россия несколько ухудшилась. В целом же они продолжают движение в средней части своего пятимесячного коридора 1.00-1.20 руб.

Одним из немногих лидеров повышения среди голубых фишек выступили акции Лукойл (LKOH RM, +0.48%). Прямую и косвенную поддержку этим бумагам продолжает оказывать действующая программа обратного выкупа на открытом рынке. Кроме того, высшие менеджеры нефтяной компании систематически увеличивают собственные пакеты акций.

Стоит также отметить вчерашние выборочные покупки в акциях металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.75%), НЛМК (NLMK RM, +1.24%), ММК (MAGN RM, +1.15%), ВСМПО-АВИСМА (VSMO RM, +0.50%). К слову, сталелитейные компании НЛМК и ММК сегодня опубликуют годовую финансовую отчетность по МСФО.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.8%. Рынки акций в Китае и Гонконге вновь закрыты в связи с региональными праздниками.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.