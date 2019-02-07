Замедление инфляции позволяет ЦБ сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Трейдеры постепенно начинают фиксировать спекулятивные «длинные» позиции. Большая часть крупных компаний США корпоративные отчеты уже опубликовала, а позитив от мягкой риторики ФРС нивелируется рисками, которые связаны с торговыми переговорами, а также скорым возвращением на повестку дискуссии об американском бюджете. Оба этих вопроса поднимались Трампом в ходе выступления перед Конгрессом. Snap inc (владеет мессенджером Snapchat), которая потеряла с момента IPO в апреле прошлого года 80%, за вчерашний день прибавила 22% на фоне роста ключевых показателей. Слабее рынка торговался Google (-2.52%), что также является следствием годового отчета.
Fitch считает, что восстановление Венесуэлы после нынешнего политического и экономического кризиса займет много лет. Особые опасения вызывает реструктуризация текущих долгов в свете того, что самопровозглашенный президент Гуаидо считает ряд облигационных займов незаконными, а значит, планов по их обслуживанию нет. В свою очередь, Moody’s отмечает негативный эффект для Роснефти от санкций в отношении PDVSA. Проекты компании в Венесуэле составляют основу ее международных активов, поэтому введение ограничений пагубно скажется на бизнесе Роснефти. В результате акции компании торговались хуже сектора и рынка в целом.
Цены на нефть продолжают находиться в узком ценовом диапазоне 61-63. Потенциал для краткосрочного роста сохраняется, так как из-за непогоды прекращены поставки сырья из Ливии. Недельные запасы в США увеличились на 1.2 млн. баррелей, что лучше ожиданий.
Инфляция в РФ замедлилась после резкого роста в первые недели 2019. Прирост цен к прошлому году составляет 5% — это на 0.2% лучше прогнозов, а значит, подтверждает тезис о том, что Банк России завтра сохранит ставку на текущем уровне.
Аукционы Минфина на этом фоне прошли успешно. Удалось разместить весь заявленный объем при повышенном спросе. Интерес к бумагам с погашением в 2026 году показывает, что участники рынка не рассчитывают на повышение ставки в ближайшее время.
Глава Энел Россия не исключил, что из-за роста капитальных затрат дивидендные выплаты в 2019 могут быть пересмотрены, в результате акции потеряли 5.32% и для покупок сейчас не интересны. Сегодня отчеты за 2018 год по МСФО представят НЛМК, ММК и Магнит. Рекомендуем обратить внимание на FCF «металлургов», от которого будут зависеть дивидендные выплаты.
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