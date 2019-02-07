Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Трейдеры постепенно начинают фиксировать спекулятивные «длинные» позиции. Большая часть крупных компаний США корпоративные отчеты уже опубликовала, а позитив от мягкой риторики ФРС нивелируется рисками, которые связаны с торговыми переговорами, а также скорым возвращением на повестку дискуссии об американском бюджете. Оба этих вопроса поднимались Трампом в ходе выступления перед Конгрессом. Snap inc (владеет мессенджером Snapchat), которая потеряла с момента IPO в апреле прошлого года 80%, за вчерашний день прибавила 22% на фоне роста ключевых показателей. Слабее рынка торговался Google (-2.52%), что также является следствием годового отчета.

Fitch считает, что восстановление Венесуэлы после нынешнего политического и экономического кризиса займет много лет. Особые опасения вызывает реструктуризация текущих долгов в свете того, что самопровозглашенный президент Гуаидо считает ряд облигационных займов незаконными, а значит, планов по их обслуживанию нет. В свою очередь, Moody’s отмечает негативный эффект для Роснефти от санкций в отношении PDVSA. Проекты компании в Венесуэле составляют основу ее международных активов, поэтому введение ограничений пагубно скажется на бизнесе Роснефти. В результате акции компании торговались хуже сектора и рынка в целом.

Цены на нефть продолжают находиться в узком ценовом диапазоне 61-63. Потенциал для краткосрочного роста сохраняется, так как из-за непогоды прекращены поставки сырья из Ливии. Недельные запасы в США увеличились на 1.2 млн. баррелей, что лучше ожиданий.

Инфляция в РФ замедлилась после резкого роста в первые недели 2019. Прирост цен к прошлому году составляет 5% — это на 0.2% лучше прогнозов, а значит, подтверждает тезис о том, что Банк России завтра сохранит ставку на текущем уровне.

Аукционы Минфина на этом фоне прошли успешно. Удалось разместить весь заявленный объем при повышенном спросе. Интерес к бумагам с погашением в 2026 году показывает, что участники рынка не рассчитывают на повышение ставки в ближайшее время.

Глава Энел Россия не исключил, что из-за роста капитальных затрат дивидендные выплаты в 2019 могут быть пересмотрены, в результате акции потеряли 5.32% и для покупок сейчас не интересны. Сегодня отчеты за 2018 год по МСФО представят НЛМК, ММК и Магнит. Рекомендуем обратить внимание на FCF «металлургов», от которого будут зависеть дивидендные выплаты.