Российский рынок и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона. Слабая динамика мировых площадок окажет негативное влияние на отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым понижением", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением около 0,2-0,4%, в районе 2530-2535 пунктов.

"Факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение сценария вчерашнего дня: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх с выходом к уровню 66 рублей по паре доллар-рубль на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сегодня рубль может ослабнуть против доллара в случае публикации в 16.30 сильной макроэкономической статистики из США", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,55-66,35 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в четверг в связи празднованием нового года по лунному календарю. Японский Nikkei 225 индекс по итогам торгов снизился на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,19-0,27%.

Стоимость нефти снижается на 0,45% — до 62,41 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия до 1,1362 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок снизился на ухудшении настроений инвесторов и желании ряда игроков зафиксировать прибыль.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3% — до 2539,73 пункт, индекс РТС — на 0,63%, до 1215,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 25 копеек – 65,87 рубля, евро — на 2 копейки, до 74,9 рубля, следует из данных Московской биржи.