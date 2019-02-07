Российский рынок и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона. Слабая динамика мировых площадок окажет негативное влияние на отечественный рынок акций.
ПРОГНОЗЫ
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым понижением", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением около 0,2-0,4%, в районе 2530-2535 пунктов.
"Факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение сценария вчерашнего дня: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.
На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх с выходом к уровню 66 рублей по паре доллар-рубль на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".
"Сегодня рубль может ослабнуть против доллара в случае публикации в 16.30 сильной макроэкономической статистики из США", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,55-66,35 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе.
Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в четверг в связи празднованием нового года по лунному календарю. Японский Nikkei 225 индекс по итогам торгов снизился на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.
Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,19-0,27%.
Стоимость нефти снижается на 0,45% — до 62,41 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия до 1,1362 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок снизился на ухудшении настроений инвесторов и желании ряда игроков зафиксировать прибыль.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3% — до 2539,73 пункт, индекс РТС — на 0,63%, до 1215,83 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 25 копеек – 65,87 рубля, евро — на 2 копейки, до 74,9 рубля, следует из данных Московской биржи.