Владимир Путин заявил, что считает комиссию банков за проведение расчета картой в магазинах (эквайринг) слишком высокой (до 3%), назвав ее квазиналогом. Президент сослался на европейский опыт, где комиссия по дебетовым картам составляет 0,2%, по кредитным – 0,3%.

Наш комментарий: Комиссии банков за эквайринг уже не раз обсуждались, и нормативно-правовое регулирование получало негативную оценку со стороны профильных ведомств. Цифры отражают значительные бонусные программы и благоприятные условия для клиентов для увеличения проникновения. За 9м18 объем платежей по картам составил 14 трлн руб., что составляет 60% от всего оборота розничной торговли за тот период.

Существенное снижение комиссии за эквайринг едва ли приведет к значительным изменениям в операционной цепи. Хотя комиссия за эквайринг в размере 2–3% является довольно ощутимой по сравнению со средней валовой рентабельностью продовольственных ритейлеров на уровне 23%, однако снижение может увеличить нагрузку на клиентов, которые используют банковские карты. Таким образом, ритейлеры могут перейти к промо-акциям для поддержания трафика и снижению цен. Пока никакой ясности относительно того, какими будут финальные условия эквайринга, нет. Мы полагаем, что это может обусловить некоторый рост рентабельности ритейлеров.

Кроме того, ритейлеры используют и другие банковские сервисы (овердрафт, прием платежей, кредиты), комиссии по которым могут быть повышены.