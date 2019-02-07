Новый период усреднения резервов начался спокойно для рынка. В результате расчетов по депозитным аукционам Банка России баланс средств на корсчетах банков в ЦБ должен был вырасти до 2,45–2,50 трлн руб., при этом дополнительные притоки ликвидности могли поступить в систему из бюджета. На этом фоне ставка однодневного валютного свопа в течение дня торговалась в узком диапазоне, а ее средневзвешенное значение не изменилось (7,65%). Ставка RUONIA во вторник повысилась до 7,53% (+3 бп), а вчера, как мы полагаем, выросла до 7,6–7,65%. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ двигались разнонаправленно: если стоимость операций со среднесрочными выпусками снизилась на 30–40 бп, то по остальным бумагам ставки выросли примерно на 10 бп. Спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность был незначительным – банки ограничились рефинансированием подлежащих погашению депозитов Федерального казначейства на сумму 30 млрд руб., оставив без внимания инструмент однодневного репо.

Остальные ставки вчера незначительно снизились, что, как мы полагаем, отражало реакцию рынка на умеренный рост потребительских цен в январе. Судя по представленной статистике, инфляция остается в пределах прогнозируемой траектории, что повышает вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ без изменений не только на завтрашнем заседании, но и на следующем, в марте. Трехмесячная ставка MosPrime по итогам вчерашней сессии опустилась до 8,60% (-3 бп), подтолкнув кривую FRA вниз на 3–7 бп. Ставки NDF снизились на 4–9 бп по всей длине кривой, за исключением 3-месячного значения. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 7–9 бп, ставки процентных свопов сузились на 3–4 бп.



